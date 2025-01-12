الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نشوى مصطفى تتجاوز أحزانها وتبدأ تصوير دورها بمسلسل "قلع الحجر" (فيديو)

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

عادت الفنانة نشوى مصطفى لمزاولة نشاطها الفني من جديد، بعد فترة من الغياب نظرا لوفاة زوجها، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث بدأت اليوم تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” مع الفنان محمد رياض والمخرج حسن صالح.

وأكدت نشوى أنها لم تتجاوز أحزانها، إلا أنها ملتزمة مع بعض الشركات والمخرجين بعقود ومواعيد فنية، لذلك كان لابد أن تعود لاستئناف نشاطها الفنية رغم حزنها الشديد على زوجها.

مسلسل قلع الحجر

 

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة مقتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل. 

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل، وتم التصوير بين ديكورات العمل الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنطقة الصليبية.

 

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

ومسلسل قلع الحجر بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

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نشوي مصطفي أبطال قلع الحجر الفنان محمد رياض

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