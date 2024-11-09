جمال العدل يتغنى بفيلم "الهوى سلطان"

أعرب المنتج جمال العدل عن سعادته بمشاهدة فيلم الهوى سلطان الذي بدأ عرضه بالسينمات مؤخرا.

في هذا السياق، كتب جمال العدل عبر حسابه الشخصي على انستجرام: استمتعت بمشاهدة فيلم الهوى سلطان.. فيلم جميل، صادق وحقيقي، تحية لكل صناع الفيلم وأبطاله.

على الجانب الآخر، اتهمت المؤلفة رشا عزت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هبة يسري مؤلفة فيلم "الهوى سلطان"، بسرقة العمل منها، قائلة: إلى هبة يسري مؤلفة "الهوى سلطان"، بقولهالك قدام الناس كلها أهو أنا مش مسمحاكي".

وكتبت رشا عزت:"في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الإيميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتى أشهر قريبة.



وتابعت:"كان المورال بتاعي، ان الحب ممكن يكون قريب منك جدا وانت مش شايفة ولا واخد بالك منه لانك مسميه اي اسم تاني (صداقة، عشرة، جيره، اخوه... الخ)، مش شايفة مع انه ممكن يبقي قريب منك جدا، ودا لانك ملبسه امبرله مختلفة في المسمى".

واضافت:"يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان اشوف فيلم (الهوي سلطان)، ودا لاني بنتظر اي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان اشوفه، وكنت متحمسه جدا لاني بحب منة شلبي وبشوف كل اعمالها، ولكن تفاجاءت بأن الفيلم كامله (باكد تاني كامله) مسروقة من قصة فيلمي (حبي الاول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار، عندي في قصتي كنت مسكنه البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان" مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم منة شلبي، أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.