الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

جمال العدل: ممكن أجامل في الشغل وكريم محمود عبد العزيز ممثل شاطر

جمال العدل، فيتو
جمال العدل، فيتو

أكد المنتج جمال العدل، أنه ليس لديه مانع أن يجامل أصدقاءه في العمل بالمشاركة في عمل فني من إنتاجه، ولكن بحدود معينة وأهمها وجود موهبة التمثيل .

المنتج جمال العدل:" ممكن أجامل أصدقائي في حدود معينة  

وأضاف جمال العدل في تصريحات تلفزيونية: ضروري  يكون في اختبار والمخرج يوافق عليه إذا يعرف يمثل هيمثل وحتي لو مابيعرفش في الحالتين هيمثل، احتراما لفلان اللي هجامله، لأن المسلسل فيه 70 دور ولكن الفيلم في ٧ أو ٨ أدوار فمش هجامل فيه. 

وتابع:" كريم محمود عبد العزيز كان تقريبا أول مرة يمثل وهو شاب بمشاركته  في محمود المصري وكان ممثل شاطر مش علشان ابن محمود عبد العزيز ما هو دلوقتي بقى نجم كبير. 

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