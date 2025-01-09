الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية القديرة ليلى رستم

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى، الإعلامية القديرة ليلى رستم التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

الوطنية للإعلام تنعي ليلى رستم

وجاء في بيان الهيئة الوطنية للإعلام: “هي من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلامًا مهنيًّا صادقًا متميزًا واسهمو فى تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي.. حيث قدمت الإعلامية الراحلة عددا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية وشهرة واسعة".

وتابع البيان: “وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.

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