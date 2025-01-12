الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

رامي جمال يعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد لهذا الموعد

رامي جمال
رامي جمال

أعلن المطرب والملحن رامي جمال عن تأجيل طرحه ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الجاري إلى موسم عيد الفطر.

وكتب رامي منشورا عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيه:" حبايبي الغاليين كنت وعدتكم اني هنزل الألبوم في أول السنه بس بصراحه بعد ما خلصت لقيت ان شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا واياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت ان العيد يعتبر بدايه الصيف ووقت جميل ان الالبوم يلحق يتسمع "

وأضاف: “ وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل اغاني طول الوقت ف منها اريح شويه وأركز شويه وبالمره اوحشكم شويه قولولي عاوزين الالبوم اغاني حزينه اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة” 

أغنية حياتي الحلوة 

أغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي، والذي وافته المنية في شهر يونيو من العام الماضي 2023.

 

 


 

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