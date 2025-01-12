بودكاست ماسبيرو جديد "الوطنية للإعلام"..والمسلماني: نواكب العصر

في إطار عملية تحديث واسعة تحت شعار عودة ماسبيرو..تطلق الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني (بودكاست ماسبيرو)؛ وذلك لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وقال المسلماني: نعمل في (بودكاست ماسبيرو) علي إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلي زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو مائة عام، والذي يعد ثروة تراثية كبري بالمعايير العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: البرامج الجديدة علي (بودكاست ماسبيرو) تهدف إلي تأكيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة، وتوسيع مساحة الرؤية، ودعم قيم الانتماء والوسطية، واحترام العقل، وحماية الوطن.

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