الجمعة 22 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تصوير مسلسل ضل حيطة بدون ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تواصل أسرة مسلسل ضل حيطة تصوير عدد من المشاهد بدون بطلة العمل ياسمين صبري، ومن المفترض أن تستمر أسرة العمل في التصوير لما يقرب من 4 أيام، إلى حين عودة ياسمين صبري لاستكمال التصوير مرة أخرى.
 

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان قد قرر القائمون على مسلسل الأميرة تغيير اسمه ليصبح ضل حيطة.

تفاصيل مسلسل ضل حيطه 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

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ضل حيطه مسلسل ضل حيطة ياسمين صبرى مسلسلات رمضان اخبار الفن

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