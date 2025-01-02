الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين صبري تستأنف تصوير مسلسلها "ضل حيطة"

ياسمين صبري، فيتو
ياسمين صبري، فيتو

استأنفت الفنانة ياسمين صبري تصوير أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطه المقرر أن تخوض به سباق رمضان المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث فيلمها الجديد الأرض السوداء.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة من كواليس العمل لياسمين صبري وهي مرتدية الحجاب خلال تصوير العمل.


 وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

 

 

 

 

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

 

وكان القائمون على مسلسل الأميرة قد قرروا تغيير اسمه ليصبح ضل حيطة.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

 

 

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