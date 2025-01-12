الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أشرف زكي يعتذر على الهواء لأسرة شكري سرحان ويكشف موقف عمر متولي وفتحي

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، فيتو

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تواصله مع عمر متولي وأحمد فتحي، بعد تصريحاتهما المسيئة لقيمة وفن الفنان شكري سرحان.

موقف عمر متولي وأحمد فتحي تجاه شكري سرحان

وقال “زكي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم" إن عمر مصطفى متولي وأحمد فتحي لم يقصدا الإساءة لرمز كبير زي شكري سرحان، وهما قالولي كنا بنهزر في برنامج بودكاست.

 

اعتذار نقيب المهن التمثيلية لأسرة شكري سرحان


وتابع:"باسمي وباسم النقابة أتقدم بالاعتذار إلي أسرة الفنان شكري سرحان، أما حرية الرأي والتعبير فهذا شأن آخر، لا يجب أن تكون التصريحات مادة للسخرية، أنا لست ضد حرية الرأي والتعبير ولكني أرفض أن يكون أي تصريح تجاه أي فنان مادة للسخرية.
 

حقيقة سخرية عمر متولي وأحمد فتحي من شكري سرحان

 
تصريحات عمر متولي 


وأثارت تصريحات الفنان عمر مصطفى متولي في البرنامج الذي يقدمه عبر قناته على يوتيوب،  والذي يحمل اسم “ليك لوك 2” جدلًا واسعًا، وذلك بعدما صرح الفنان الشاب بأن الفنان شكري سرحان حصل على “نجومية” تتخطى موهبته.

حيث وجه عمر سؤالًا إلى أحمد فتحي عن النجم الذي يراه في تاريخ السينما المصرية حقق نجاحًا كبيرًا ولكن بـ “بركة ربنا”، أي أن أحمد فتحي عليه أن يختار نجمًا وصل إلى مكانة عالية ولكن فتحي لا يراه ذا موهبة كبيرة أو أن حجم “نجوميته" كان أكبر من موهبته، فجاءت إجابة فتحي “معظم جانات السينما المصرية”، ليرد عليه عمر “أنا كانت إجابتي على السؤال ده شكري سرحان”

 

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