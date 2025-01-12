رمضان 2025، قائمة أبطال مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري

تخوض الفنانة ياسمين صبري سباق رمضان 2025، بمسلسها الجديد ضل حيطة والذي يتضمن 15 حلقة وتنتجه المنتجة مها سليم.

مسلسل ياسمين صبري ضل حيطة في رمضان 2025

وكشفت الشركة المنتجة عن الأبطال المشاركين بجانب ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة برمضان 2025، وهما نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج رامي إمام.

يذكر أن كانت قد شاركت الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام وماجد الكيدواني، وفاء عامر، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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