أخبار الاقتصاد اليوم: جرام الذهب يصل لهذا السعر.. ضوابط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.. أسباب تراجع مؤشرات البورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب فى الصاغة، عيار 18 وصل لكام مساء اليوم ؟

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال حركة تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

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اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3257 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2533 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2171 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1628 جنيهًا للبيع.

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أسعار الذهب

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

اسعار الذهب

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

أسعار الذهب

استخدام الذهب على مر العصور

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

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اسعار الذهب

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها.

اسعار الذهب

أما اليوم، فيلعب الذهب دورًا جوهريًّا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا مثل صناعة السيارات وتوصيل أسلاكها الكهربائية، بالإضافة للصناعات الفضائية مثل تغطية سطوح الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لحمايتها من أشعة الفضاء الخارجي، ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة مهما كان نوعها بسبب قدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي والحفاظ على فعاليته في مختلف الظروف.

سبب اشتعال أسعار الذهب بحركة التعاملات اليوم عالميا ومحليا

أسعار الذهب، يبحث العديد عن أسعار الذهب في مصر خلال حركة التعاملات المحلية والعالمية اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، حيث يكرر السعر الارتفاع الكبير يوميا مستفيدا من ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي شاهدناها ترتفع بحركة التعاملات خلال الأسابيع الماضية.

سعر الذهب العالمي

وارتفع سعر الذهب العالمي بالتداولات العالمية ليخترق مستوى الـ 2650 دولارا للاونصة ليقترب السعر الآن من المستوى التصحيحي 23.6% عند 2689 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من الدعم الإيجابي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

كما يتداول سعر الذهب المحلي عيار 24 حاليا عند أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع عند 4342 جنيه للجرام في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال تداولات هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، ويلامس الذهب عيار 21 إلي مستوي 3800 جنيه.

سعر الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4342 جنيها.

-عيار 21 يسجل 3800جنيها.

-عيار 18 يسجل 3257جنيهات.

-الجنيه الذهب 30400جنيها

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام 2024، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو الامر المتوقع ان يتكرر خلال العام الجارى مع مزيد من انخفاض لاسعار الفائده فى البنوك العالمية، بالاضافة الى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.

ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة رئاسته الثانية، تحسبًا للقوانين والسياسات الجمركية والضريبية التي قد يفرضها وتتسبب في ارتفاع كبير للتضخم وعودة الحروب التجارية، وقد ساعد هذا أسعار الذهب على تخطي عقبة تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع، ليسجل الذهب أعلى مستوى في 4 أسابيع.

حركة الذهب المحلي



ومن المتوقع ان ترتفع اسعار الذهب محليا خلال تداولات المتبقي من يناير الجارى بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات العام، كما استطاع الذهب العالمي مع بداية هذا الأسبوع تخطي المتوسط المتحرك لـ 50 يوم وأن يخترق مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ليصل إلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الذي أغلق تداولات الأسبوع أسفله والذي يتواجد عند المستوى 2690 دولارا للاونصة.

أسعار الألماس في تعاملات مساء اليوم الأحد 12 يناير 2025

الألماس، يعرف الألماس بأنه معدن الأثرياء، وكذلك يعرف بقسوته وصلابته الفائقة، بل ويعتبر من أقسى المواد الموجودة على سطح الأرض، ولذلك فإن كلمة Diamond مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة "أداماس" وتعني الصلابة والقسوة.

وتستعرض “ فيتو” أسعار الألماس مساء اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، حيث سجل وزن 1 قيراط من الألماس نحو 38,137.37 جنيها.

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الماس - فيتو

الألماس واحدة من أهم الصناعات العالمية

وتعد تجارة الماس واحدة من أهم الصناعات العالمية التي تتميز بالقيمة العالية والتأثير الاقتصادي الكبير، يُستخدم الماس في صناعة المجوهرات الفاخرة والأدوات الصناعية، مما يجعله مادة ذات طلب واسع النطاق، كما تتسم هذه التجارة بالتحكم الكبير من قبل أسواق عالمية كبرى مثل بورصة الماس في بلجيكا، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعاره.

كما ان المستهلك يعرف جيدا كيف يشتري الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس، وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره.

كيف يقاس الألماس؟

الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، وإنما يقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قراريط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

كما أن عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به.

مشغولات من الألماس - فيتو

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

جاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9068 جنيها.

مشغولات من الالماس

أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

جاء سعر أسورة ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 9523 جنيها.

اسورة الماس

خاتم ذهب ستيتمنت عيار 18 قيراط مزين بالألماس

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 8.515 جنيها.

مشغولات من الالماس - فيتو

خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس

وجاء سعر خاتم ذهب دائرة عيار 18 قيراط مزين بالألماس بسعر 11.668 جنيها.

الألماس - فيتو

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد 12 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ واصل سعر كيلو الفراخ البلدي الارتفاع مقابل استقرار البيضاء، بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد 12 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 91.5 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 87 إلى 88 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم 12 -1-2025

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 150 جنيهًا

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

19 شركة للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي تشارك في البرنامج التدريبي "الجاهزية للتصدير" (صور)

نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ،اليوم الأول من البرنامج التدريبي “الجاهزية للتصدير” لشركات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بمشاركة 19 شركة من مصدره للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي والذى نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي) أى (زد) ممثلة في مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر (JP-SME) بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية (FEC)، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وعقد البرنامج التدريبي على مدار ثلاث أيام متتالية، ابتداء من اليوم الأحد 12 يناير، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 14 يناير 2025



يهدف التدريب إلى التعرف على طرق الجاهزية للتصدير، وتشمل الموضوعات الآتية: الاتفاقيات التجارية وكيفية الامتثال للتشريعات الدولية، دعم الصادرات والمبادرات الحكومية، بالإضافة إلى التطبيق العملي.

5.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال اول 10 شهور من عام 2024

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هذه القيمة تمثل أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار وبقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار.

الصادرات إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات.

والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%.

وجاءت باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024



أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، جاءت كالتالي:

المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%.

يليها السودان بقيمة 341 مليون دولار ونسبة تراجع 21%.

أمريكا بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 38%.

ليبيا بقيمة 264 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

فلسطين بقيمة 261 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

هولندا بقيمة 228 مليون دولار محققة نسبة نمو 106%.

الأردن بقيمة 198 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%.

المغرب بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 77%.

إسبانيا بقيمة 164 مليون دولار ونسبة نمو 66%.

وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.



6 رائدات أعمال مصريات ضمن قائمة مبادرة أورورا العالمية للتكنولوجيا 2025

حصدت 6 رائدات أعمال جوائز القائمة النهائية لـمبادرة أورورا للتكنولوجيا 2025 Aurora Tech Award ، وهي جائزة سنوية مخصصة لدعم السيدات الأكثر طموحًا وتأثيرًا في الأسواق الناشئة بعالم التكنولوجيا.

جوائز رائدات الأعمال

ضمت القائمة أفضل 120 من رائدات الأعمال لعام 2025، من بين 2018 رائدة أعمال تقدمن للجائزة من 116 دولة حول العالم، ومن بينهن ست مرشحات مصريات.

وسيطرت على ترشيحات الجائزة أربعة قطاعات رئيسية وهي: التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا التعليمية وقطاع التجارة الالكترونية، وكانت غالبية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من قارة أفريقيا، بينما لم يدخل القائمة سوى عدد قليل من الشركات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة.

وجرت عملية اختيار دقيقة لتحديد 120 رائدة أعمال بارزة تبني أعمالًا جريئة ومبتكرة في الأسواق الناشئ، وهؤلاء السيدات على استعداد لتشكيل مستقبل صناعاتهن وبلدانهن، مما يجعلهن الأشخاص الذين يجب النظر إليهن في عام 2025".

ضمت القائمة، ست رائدات أعمال مصريات، وهن ليلى بدوي، مؤسسة تطبيق متخصص في تصميم الرقصات الرياضية وهي منصة رقمية تجمع بين وظائف متعددة لدعم المدربين والرياضيين أثناء التدريب، ومنة فاروق مؤسسة لمنصة تكنولوجية لتوفير سبل ركوب الدراجات والسكوتر للسيدات ونجلاء محمد مؤسسة شركة لتطويرالمعرفية الانتاجية لمواد الخام الطبيعية لصناعة الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.

كما ضمت نسمة أمين، مؤسسة تطبيق لمتابعة الدورة الشهرية للسيدات المصريات بهدف إزالة جميع العوائق لتطبيق الصحة الرقمية، وسالي أسعد، وهي مؤسسة شركة لبناء البنية التحتية للمدفوعات متعددة العملات عبر الحدود لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسلمى مدحت، مؤسسة تطبيق متخصص في السلامة الشخصية والمصمم لتحويل الأشخاص المقربين إلى فريق أمني خاص.

مبادرة غير ربحية

وتعد جائزة أورورا للتكنولوجيا مبادرة غير ربحية من اندرايف للسيدات مؤسسات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي كان لمشاريعها تأثير عميق على التنمية العالمية بهدف دعم النساء في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة رائدات الأعمال.

اكدت ايزابيلا جاسمي سميث مديرة جائزة Aurora Tech Awards: " تُعد قائمة Aurora Top 120 هي الأولى لنا هذا العام، وتم اختيارها من خلال دعوة مفتوحة استمرت لمدة ثلاثة أشهر اجتذبت أكثر من 2000 طلب من رائدات الأعمال.

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 12 يناير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، وتراوحت الارتفاعات في أسعار الكتاكيت ما بين جنيه و6 جنيهات، كما ارتفعت أسعار البط اليوم من جنيه إلى جنيهين.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

سعر الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 43 إلى 48 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 40 و30.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 25 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 25 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 17 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 75 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 50 إلى 51 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 50 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق

تراوح سعر كتكوت روص من 42 إلى 48 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 49 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 49 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

سعر البط اليوم

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 28 إلى 29 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر بط فرنساوي من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

خبيرة توضح أسباب تراجع مؤشرات البورصة اليوم

البورصة المصرية، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ “فيتو" إن مؤشرات البورصة تراجعت بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، ليخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.166 تريليون جنيه.

وتابعت خبيرة أسواق المال: انخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29277 نقطة، بسبب القوى البيعية للمستثمرون العرب والأجانب بقيمة 41 مليون جنيه، بينما سجل المحليون صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 36323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12879 نقطة.

تأثير تداولات المؤسسات المالية على أداء البورصة

وأشارت أيضا إلى أن أحد أهم الأسباب لتراجع مؤشرات البورصة هو سعي المؤسسات المالية والبنوك للبيع لتوفير سيولة مالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين مع سوق المال.

حركة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11223 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 12 يناير 2025

مؤشرات البورصة - فيتو

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طروحات ضخمة بسوق المال الشهر الجاري

يستعد سوق المال المصرى لاستقبال عدد من الطروحات الضخمة، وذلك عن طريق قيد شركة عقارية "كبيرة" من القطاع الخاص، خلال الشهر الجاري، بحسب تصريحات أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في مقابلة مع “ الشرق بلومبرج ” أمس السبت.

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مؤشرات - فيتو

قيد أكثر من 11 شركة خلال العام الجارى 2025

وتستهدف البورصة المصرية قيد أكثر من 11 شركة خلال 2025، بحسب الشيخ قائلا " نأمل في طروحات ضخمة بالبورصة خلال العام الجارى 2025 ".

وأضاف رئيس البورصة فى تصريحات لــ “ الشرق بلومبرج ”: "اتفقنا مبدئيًا مع 7 شركات بالبورصة يقل رأسمالها الحالي عن 100 مليون جنيه لزيادته للحد الادنى الحالي (من اجمالي 40 شركة مقيدة حاليًا)"، حيث يضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، "دومتي"، و"مصر للأسواق الحرة"، و"العربية للأدوية"، و"الإسكندرية للأدوية"، و"الألومنيوم العربية ".

أبرز نقاط التقرير السنوي للبورصة المصرية



جدير بالذكر تفوق أداء مؤشر "EGX 70 EWI" للأسهم الصغيرة والمتوسطة على كافة مؤشرات البورصة المصرية، وحقق عوائد بنحو 48.77% خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية.

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