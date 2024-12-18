مع قرب انتهاء عام 2024.. قطاع الثروة الداجنة يعاني من أزمة تسعير المنتجات.. والشعبة: الحل في تفعيل البورصة.. وهذه أبرز المطالب لإنهاء الأزمة

مع قرب انتهاء عام 2024؛ مازل قطاع الثروة الداجنة يعاني من أزمات في تسعير منتجاته، التي تشمل الدواجن والبيض، التي تعد مرتفعة السعر على المواطنين، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق، الذي أثر على قدرة صغار المربين في العمل داخل المنظومة.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

فما هو الوضع الحالي لقطاع الثروة الداجنة ومتى تتنهي أزمات القطاع، وعودة أسعار الدواجن والبيض لتلائم مدخلات المواطنين؟

اسعار الدواجن اليوم، فيتو

توابع ما حدث في عام 2022

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة خلال الفترة الراهنة؛ ما هي إلا توابع ما حدث في عام 2022.

اسعار الدواجن اليوم، فيتو

مشكلات القطاع بدأت في آخر عام 2022

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن مشكلات القطاع بدأت في أخر عام 2022، مع أزمة عدم توافر الدولار، وارتفاع سعر صرفه، ولأن مصر تستورد نحو 80% من الذرة و95% من علف الصويا؛ فإن أي تغير في سعر صرف الدولار يؤثر على أسعار الأعلاف في مصر.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ، فيتو

تأخر فتح اعتمادات استيراد الأعلاف في عام 2022

وتابع أنه مع تأخر فتح اعتمادات استيراد الأعلاف التي تمثل السلعة الرئيسية في مدخلات صناعة الدواجن، واجه المنتجون أزمة في توفير العلف أي غذاء الدواجن، ولجأت بعض المزارع إلى التخلص من الكتاكيت والدواجن، وهناك بعض المنتجين الذين استمروا في العمل مع تقليل الطاقة الإنتاجية لمزارعهم، فيما خرج من منظومة الثروة الداجنة نحو 40% من المنتجين.

سعر الدواجن اليوم، فيتو

رغم حل أزمة الدولار إلا أن المشكلة مازالت قائمة في القطاع

وأضاف أنه بالرغم من حل أزمة الدولار، واستيراد الأعلاف، إلا أن المشكلة مازالت قائمة مع عودة المربين للمنظومة، ولكن الأزمة الحالية في انخفاض الإنتاج من الدواجن والبيض.

مقارنة بين أسعار الدواجن والبيض والكتكوت في عام 2022 و2024

وعقد «السيد» مقارنة بين أسعار الدواجن والبيض والكتكوت في عام 2022 و2024، لتوضيح الفارق بين الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الدواجن مقارنة بالعامين بنحو الضعف تقريبًا.

سعر الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الفراخ ارتفعت من 35 جنيهًا في 2022 إلى 76 جنيهًا خلال 2024

وأوضح أن مثلًا أسعار الفراخ في بداية عام 2022 كانت يباع الكيلو بـ 35 جنيهًا، ووصلت في أخر العام إلى سعر 45 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ في بداية عام 2024 نحو 85 جنيهًا، ونحن حاليًا في أخر شهر بالعام وصل سعر الدواجن إلى ما بين 68 و76 جنيهًا.

سعر البيض اليوم، فيتو

قفزة في أسعار البيض خلال عامين

وأشار إلى أن سعر البيض في بداية عام 2022 وصل لـ 60 جنيهًا للكرتونة، وفي نهاية العام ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 85 جنيهًا، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض في بداية عام 2024 نحو 160 جنيهًا في المزرعة، ومع قرب إنتهاء العام بلغ سعر البيض نحو 140 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض اليوم، فيتو

سعر البيض تكلفته لا تزيد عن 100 جنيه ويباع بـ 140 جنيهًا جملة

وأضاف: أن البيض ما زال مرتفع السعر إذ يباع بـ 140 جنيهًا في المزرعة وهو سعر تكلفته لا يزيد عن 100 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت الأبيض مبالغ فيها مقارنة بتكلفة إنتاجه

وقال «السيد» إن سعر الكتكوت الأبيض بلغ نحو 10 جنيهات في أول عام 2022 وفي نهايته وصل لـ 15 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الكتكوت في عام 2024 نحو 45 جنيهًا، وهو سعر مبالغ فيه جدًا مقارنة بتكلفة إنتاجه.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو

الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد عن 20 جنيهًا

وتابع: أن الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا، لكن القطاع يعاني من وجود شحية في الإنتاج، ولكن نتمنى أن تحدث انفراجة خلال عام 2025، خاصة وأن خلال الفترة الماضية بدأنا في دخول الأمهات وقطعان بياض جديدة.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو

القطاع والمواطن يعانيان من التسعير العشوائي للدواجن والبيض والكتكوت

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن من أبرز المشكلات الحالية في قطاع الثروة الداجنة؛ هي تسعير المنتجات تسعيرًا عادلًا مبنيًا على تكلفة المنتج، وليس حسب العرض والطلب، إذ أن آلية العرض والطلب لا تصلح في ظل الأزمات، فالقطاع والمواطن يعانيان من التسعير العشوائي للدواجن والبيض والكتكوت.

سعر البيض اليوم، فيتو

مطالب متكررة للحكومة بشأن إعادة عمل بورصة الدواجن

وتابع: طالبنا الحكومة مرارًا وتكرارًا بضرورة إعادة عمل بورصة الدواجن وإداراتها من خلال مجلس إدارة يضم جميع أطراف المنظومة إضافة إلى ممثلين من الوزارات والجهات المعنية، لتحديد سعر عادل مبني على التكلفة الحقيقة وليس سعر متغير يومًيا.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

رفع الأسعار جزافيًا بناءً على العرض والطلب خلل جسيم

واستطرد قائلًا: إنه لا نستطيع إنكار أن العالم كله يحتكم لأليات العرض والطلب، لكن في العالم لا يستطيع أحد رفع السعر جزافيًا، بل يحدد السعر بناء على التكلفة وتحديد هامش الربح، «مش التكلفة تكون 50 جنيهًا يرفعوا السعر لـ 100 جنيه تحت ستار أن المعروض قليل»، فهذا خلل جسيم يتسدعى تدخل الحكومة لفرض الانضباط.

حتى الآن لم تعلن الحكومة سببًا واضحًا لعدم إعادة تفعيل بورصة الدواجن

وقال «السيد» إنه حتى الآن لم تعلن الحكومة سببًا واضحًا لتأخر استجابتها في إعادة تفعيل بورصة الدواجن الرئيسية، التي أكدنا كثيرًا أهميتها في إعادة ضبط المنظومة كلها.

اسعار الفراخ اليوم، فيتو

إشادة بمساعي وزير الزراعة بشأن المزارع المتعطلة

وثمن رئيس شعبة الثروة الداجنة جهود وزير الزراعة بخصوص توجيهاته بشأن العمل على إعادة المزارع المتوقفة عن العمل، ولكنه يرى أنه من المفتروض أن يخاطب وزير الزراعة المديريات لرصد المزارع المتعطلة عن العمل؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن جميع المزارع، وتحديد أسباب توقفها حتى تستطيع الوزارة تقديم الدعم اللازم للمزارع.

ليست جميع المزارع متوقفة عن العمل لسبب واحد

وأضاف: أن ليست جميع المزارع متوقفة عن العمل لسبب واحد؛ بل هناك أسباب متعددة فهناك مزارع متوقفة عن العمل لأسباب تتعلق بالتمويل، وعليه يجب تحديد الأسباب ووضع الحلول الجذرية.

اسعار الفراخ اليوم، فيتو

ضرورة دراسة آليات تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق

وطالب «السيد» بضرورة دراسة آليات تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق، موضحًا أن النظام المغلق للمزارع يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية نحو 80% مقارنة بالنظام المفتوح.

اسعار الفراخ اليوم، فيتو

لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن رغم العجز

وقال:" لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن رغم العجز وهذا نتيجة قلة القوة الشرائية للمواطنين، لكننا نريد العودة إلى الطاقة الإنتاجية لما قبل 2022".

اسعار الفراخ اليوم، فيتو

منظومة الثروة الداجنة لن تنضبط إلا بوجود بورصة

كما قال «السيد» إن منظومة الثروة الداجنة لن تنضبط إلا بوجود بورصة دواجن تساهم في تحقيق سعر عادل للمنتج والمواطن، فضلًا عن أن المنظومة لن تتعافى وتخرج من أزمتها الراهن إلا بزيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير للخارج.

إلغاء الحلقات الوسيطة يساهم في خفض الأسعار

وأضاف أن إلغاء الحلقات الوسيطة يساهم في خفض الأسعار، الذي لن يحدث إلا بتطبيق القانون 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية إلا من خلال المجازر المرخصة وتحت الإشراف البيطري الكامل، فالمحال التجارية ليست بها طبيب بيطري، لكن المجازر المرخصة بها طبيب بيطري مقيم، وهذا أمر مع تطبيقه سيؤدي إلى انضباط التسعير والجودة.

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