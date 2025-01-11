أسعار الدواجن اليوم السبت 11-1- 2025 في محافظة الفيوم

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس الجمعة، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت، ما بين 87 و97 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 95 و115 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 110 و 120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 190 و 195 جنيها وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الاوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135جنبها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 130 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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