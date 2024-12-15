الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أسعار الكتاكيت تعاود الارتفاع في الأسواق.. شعبة الثروة الداجنة توضح لماذا قفزت 35 جنيهًا في أقل من سنتين.. و2025 عام الانفراجة

ارتفاع أسعار الكتكوت
ارتفاع أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

عادت أسعار الكتاكيت لارتفاع مرة أخرى ليتخطى الـ 41 جنيهًا في الأسواق، بعد فترة انخفاضات، انخفض فيها الكتكوت الأبيض من أسعار تراوحت ما بين 45 و58 جنيهًا، إلى من 28 إلى 35 جنيهًا، ليعود سعر الكتكوت للارتفاع، لتتراوح أسعاره ما بين 35 و42 جنيهًا وفقًا لآخر تحديث اليوم الأحد.

فلماذا ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض ومتى تتراجع أسعاره في الأسواق؟

 

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

أبرز مشكلات الثروة الداجنة توابع ما حدث في 2022

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية،  إن أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة خلال الفترة الراهنة؛ ما هي إلا توابع ما حدث في عام 2022.

 مشكلات القطاع بدأت في أخر عام 2022

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن مشكلات القطاع بدأت في آخر عام 2022، مع أزمة عدم توافر الدولار، وارتفاع سعر صرفه، ولأن مصر تستورد نحو 80% من الذرة و95% من علف الصويا؛ فإن أي تغير في سعر صرف الدولار يؤثر على أسعار الأعلاف في مصر.

خروج 40% من منظومة الثروة الداجنة

وتابع: مع تأخر فتح اعتمادات استيراد الأعلاف التي تمثل السلعة الرئيسية في مدخلات صناعة الدواجن، واجه المنتجين أزمة في توفير العلف أي غذاء الدواجن، ولجأت بعض المزارع إلى التخلص من الكتاكيت والدواجن، وهناك بعض المنتجين الذين استمروا في العمل مع تقليل الطاقة الإنتاجية لمزارعهم، فيما خرج من منظومة الثروة الداجنة نحو 40% من المنتجين.

<span style=
 الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فيتو

 

الأزمة الحالية في انخفاض الإنتاج من الدواجن والبيض والكتكوت

وأضاف: أنه بالرغم من حل أزمة الدولار، واستيراد الأعلاف، إلا أن المشكلة مازالت قائمة مع عودة المربين للمنظومة، ولكن الأزمة الحالية في انخفاض الإنتاج من الدواجن والبيض والكتكوت.

مقارنة بين سعر الكتكوت في عام 2022 و2024

وقال «السيد» إن سعر الكتكوت الأبيض بلغ نحو 10 جنيهات في أول عام 2022 وفي نهايته وصل لـ 15 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الكتكوت في عام 2024 نحو 45 جنيهًا، وهو سعر مبالغ فيه جدًا مقارنة بتكلفة إنتاجه.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا

وتابع: الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا، لكن القطاع يعاني من وجود شحية في الإنتاج، ولكن نتمنى أن تحدث انفراجة خلال عام 2025، خاصة وأن خلال الفترة الماضية بدأنا في دخول الأمهات وقطعان بياض جديدة.

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر؛ في السطور الآتية:

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 42 جنيهًا،  فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 28 و28.5 جنيه.

<span style=
سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، فيتو

 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 18 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 17 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 11 جنيها إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيهًا.

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

 

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 41 إلى 42 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 35 إلى 42 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 38 جنيهًا.

 

<span style=
سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، فيتو

 

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 39 إلى 40 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 48 إلى 49 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الكتاكيت اسعار الكتكوت الكتكوت الابيض الكتكوت الساسو الكتكوت البلدي الكتكوت ساسو بورصة الدواجن اليوم بورصة الدواجن سعر البط اليوم سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر كتكوت سعر الكتكوت سعر البط سعر الكتكوت البلدى سعر كتكوت روص

مواد متعلقة

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور، السردين والفيليه بـ 50 جنيهًا وارتفاع المكرونة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 7 جنيهات وهذا سعر التفاح السوري واللبناني

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

الطقم يصل لـ 7900 جنيه، ننشر أسعار الدفايات الحريمي بالأسواق

انخفاض يصل لـ 1319 جنيهًا في أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم السبت 14/12/2024 في سوق العبور

الأكثر قراءة

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

من بينها 3 بنوك، تعرف على أسماء الشركات والمؤسسات الحكومية المقرر طرحها في البورصة

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية