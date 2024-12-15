أسعار الكتاكيت تعاود الارتفاع في الأسواق.. شعبة الثروة الداجنة توضح لماذا قفزت 35 جنيهًا في أقل من سنتين.. و2025 عام الانفراجة

عادت أسعار الكتاكيت لارتفاع مرة أخرى ليتخطى الـ 41 جنيهًا في الأسواق، بعد فترة انخفاضات، انخفض فيها الكتكوت الأبيض من أسعار تراوحت ما بين 45 و58 جنيهًا، إلى من 28 إلى 35 جنيهًا، ليعود سعر الكتكوت للارتفاع، لتتراوح أسعاره ما بين 35 و42 جنيهًا وفقًا لآخر تحديث اليوم الأحد.

فلماذا ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض ومتى تتراجع أسعاره في الأسواق؟

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز مشكلات الثروة الداجنة توابع ما حدث في 2022

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة خلال الفترة الراهنة؛ ما هي إلا توابع ما حدث في عام 2022.

مشكلات القطاع بدأت في أخر عام 2022

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن مشكلات القطاع بدأت في آخر عام 2022، مع أزمة عدم توافر الدولار، وارتفاع سعر صرفه، ولأن مصر تستورد نحو 80% من الذرة و95% من علف الصويا؛ فإن أي تغير في سعر صرف الدولار يؤثر على أسعار الأعلاف في مصر.

خروج 40% من منظومة الثروة الداجنة

وتابع: مع تأخر فتح اعتمادات استيراد الأعلاف التي تمثل السلعة الرئيسية في مدخلات صناعة الدواجن، واجه المنتجين أزمة في توفير العلف أي غذاء الدواجن، ولجأت بعض المزارع إلى التخلص من الكتاكيت والدواجن، وهناك بعض المنتجين الذين استمروا في العمل مع تقليل الطاقة الإنتاجية لمزارعهم، فيما خرج من منظومة الثروة الداجنة نحو 40% من المنتجين.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فيتو

الأزمة الحالية في انخفاض الإنتاج من الدواجن والبيض والكتكوت

وأضاف: أنه بالرغم من حل أزمة الدولار، واستيراد الأعلاف، إلا أن المشكلة مازالت قائمة مع عودة المربين للمنظومة، ولكن الأزمة الحالية في انخفاض الإنتاج من الدواجن والبيض والكتكوت.

مقارنة بين سعر الكتكوت في عام 2022 و2024

وقال «السيد» إن سعر الكتكوت الأبيض بلغ نحو 10 جنيهات في أول عام 2022 وفي نهايته وصل لـ 15 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الكتكوت في عام 2024 نحو 45 جنيهًا، وهو سعر مبالغ فيه جدًا مقارنة بتكلفة إنتاجه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا

وتابع: الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا، لكن القطاع يعاني من وجود شحية في الإنتاج، ولكن نتمنى أن تحدث انفراجة خلال عام 2025، خاصة وأن خلال الفترة الماضية بدأنا في دخول الأمهات وقطعان بياض جديدة.

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر؛ في السطور الآتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 42 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 28 و28.5 جنيه.

سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 18 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 17 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 11 جنيها إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

تراوح سعر كتكوت أربو من 41 إلى 42 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 40 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روص من 35 إلى 42 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 38 جنيهًا.

سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، فيتو

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 39 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر بط فرنساوي من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه. تراوح سعر بط بغال محلي من 48 إلى 49 جنيهًا.

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