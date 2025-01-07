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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025 (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٧ يناير 2025 داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيهات “بيع”، 4268 جنيهًا “شراء”. 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا “بيع”، 3735 جنيهات “شراء”.
 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيها “بيع”، 3201 جنيهات “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30080 جنيهًا “بيع”، 29880 جنيهًا “شراء”.

 

عمليات الشراء فى البنوك المركزية

ودفعت عمليات شراء قامت بها البنوك المركزية وتخفيف السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة عديدة هذا العام، مما جعله متجهًا لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010، مع زيادة تتجاوز 26 بالمائة منذ بداية العام.

 

 

 

 

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

أسعار الفائدة في عام 2025

 

وقلص صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 50 نقطة أساس بدلًا من 100 نقطة أساس، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن المزيد من الخفض يعتمد الآن على إحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم.

ويعد الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم والاضطرابات، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

 

 

 

 

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