الخميس 09 يناير 2025
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اقتصاد

لليوم الثالث على التوالي، ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض والبط

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 9 يناير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا لليوم الثالث في بورصة الدواجن، وتراوحت الارتفاعات في أسعار الكتاكيت ما بين 50 قرشًا و6 جنيهات، فيما تباينت أسعار البط اليوم مع انخفاض الفرنسي وارتفاع المسكوفي.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

 

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سعر الكتكوت الأبيض 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 41 إلى 46 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين جنيه  وجنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 36 و36.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 20 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 70 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
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سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 46 جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 46  جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق
  • تراوح سعر كتكوت روص من 41 إلى 44.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 45 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
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سعر البط اليوم

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 27 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 31 إلى 32 جنيهًا.

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