ختام معرض "نبيو للذهب ".. الأحجار الكريمة تجذب الزوار.. الألماس معدن الأثرياء يتألق.. خبير معادن نفيسة: الاستثمار في الفضة أكثر ربحية من الذهب

اختتم اليوم الثلاثاء معرض نبيو للذهب 2024 فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي شهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال بمركز مصر للمعارض الدولية.

عالم روحي يتخطى الأناقة، الأحجار الكريمة تجذب زوار معرض نبيو

تشكلت في أعماق الأرض وعلى مر آلاف السنين الأحجار النادرة بفعل عوامل طبيعية، وتحولت إلى صفائح ذات تركيبة كيميائية نادرة ومذهلة، حيث يرى البعض أن تلك الأحجار تحتوي على طاقات روحية، ويرى البعض الآخر أنها عالم روحي يتخطى بندرته الأناقة والجمال.

وعلى هامش فعاليات معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، استطاعت الأحجار الكريمة أن تلفت انتباه الجميع لتجذب المهتمين والمحبين للأحجار الكريمة، لا لجمالها وكونها ثمينة فقط، بل لخصائص روحية عديدة متعلقة بالطاقات الإيجابية.



الألماس، معدن الأثرياء يتألق في ختام فعاليات معرض نبيو للمجوهرات

الألماس، استحوذ الألماس على النصيب الأكبر من اهتمام الزائرين في ختام فعاليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات اليوم الثلاثاء، فمن المعروف عن الألماس سعره الباهظ، ورغم ذلك كان هناك إقبال كبير من الزائرين للمعرض على الألماس، فهو أقسى مادة طبيعية معروفة، حيث تبلغ صلابته 10 على مقياس موس، كما أن تألقه وبريقه جعلوه أساسيا في تطبيقات الأحجار الكريمة.

صناعة الألماس

وعلى هامش المعرض اليوم، أكد أحد الصاغة المشاركين، أن المستهلك يعرف جيدا كيف يشتري الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس، وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره.

كيف يقاس الألماس؟

وتابع: الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، وإنما يقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قيراط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

وأضاف أن عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراطا، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به.

لأول مرة بمعرض "نبيو"، لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة تبدأ من 8 آلاف جنيه (صور)

معرض “نبيو”، قالت هنا جواد إحدى المشاركين على هامش معرض نبيو 2024 للذهب، لأول مرة الفن التشكيلي يشارك فى المعرض هذا العام من خلال لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة، وتلك فلسفة عدد من المشاركين من الفنانين التشكيليين رغبة بإضفاء قيمة للوحات الفنية من خلال التطعيم بالذهب والفضة.

وأضافت جواد أن اللوحات تتميز بالطابع الشرقي والفرعوني، مشيرة إلى أن الأسعار تتفاوت من 8 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وهو الأمر الذى لاقى قبول من الزائرين للمعرض.

خبير معادن نفيسة: الاستثمار في الفضة أكثر ربحية من الذهب

قال عمرو عنتر، خبير في أسواق المعادن النفيسة: إن المعدن الأبيض أكثر ربحية عند الاستثمار من الذهب، وذلك على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الذهب والفضة وجهان لعملة واحدة، حيث إن الاستثمار في الذهب أو الفضة من الملاذات الآمنة لحفظ الأموال من التضخم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة حاليًّا.

وأضاف عنتر في تصريحات خاصة لفيتو على هامش معرض نبيو للذهب 2024: السبائك الفضة مناسبة أكثر للاستثمار من المشغولات وذلك لوجود كاش باك عند البيع، بالإضافة إلى انخفاض قيمة المصنعية، مقارنة بالمشغولات، وهو الأمر الذى يحفظ الأموال عند الاستثمار في المعدن الأبيض.

خبيرة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

كشفت سماح الدغيدي خبيرة في سوق الذهب في تصريحات خاصة لفيتو على هامش معرض "نبيو"، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أن الطلب المرتفع هو ما يسبب ارتفاع في أسعار المعدن النفيس، بالإضافة إلى أن الأحداث الجيوسياسية فى العالم الآن أصبحت تلعب دورا لا يستهان به في سعر الأونصة عالميا وهو ما ينعكس على أسعار الذهب محليًّا.

وتابعت الدغيدي قائلة: ارتفاع أسعار الخامات أيضًا تنعكس على أسعار الذهب بشكل مباشر، مشيرة إلى أن صناعة الذهب صناعة مهمة وسوق الذهب المحلى متأثر بشكل كبير بالسوق العالمي.



شعبة صناعة الذهب: مصمم المجوهرات يتمتع بحس إبداعي وفني

قال الدكتور كرم مسعد أستاذ تصميم المجوهرات بكلية التربية الفنية ومستشار التدريب في شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة: إن التصميم بالنسبة للمجوهرات هو رأس الهرم في المنتجات الذهبية، حيث إن المصمم وصانع المجوهرات يمكن أن يصل بالمنتج إلى العالمية.

تصميم المشغولات الذهبية

وأضاف أن هناك علاقة قوية بين المصمم والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والألماس، مشيرًا إلى أن المصمم يجب أن يتمتع بحس إبداعي وفني لتقديم منتج نهائي جاذب ولافت.

معرض نبيو للذهب 2024

جدير بالذكر واصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما يتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.



وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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