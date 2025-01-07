ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، وتراوحت الارتفاعات في اسعار الكتاكيت ما بين جنيهين و5 جنيهات.

سعر البط

يصل لـ 7 جنيهات، انخفاض ملحوظ في اسعار البط اليوم

فيما سجلت أسعار البط اليوم الثلاثاء؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات في سعر البط صغير العمر ما بين 3 و7 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

سعر الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 44 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 32 و32.5 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 16 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 14 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 64 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 43 إلى 44 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 42.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روص من 35 إلى 42 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 40 جنيهًا.

سعر البط

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 25 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بط فرنساوي من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بط بغال محلي من 31 إلى 32 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

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