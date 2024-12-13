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اقتصاد

شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض وموعد انخفاضه

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم

عادت أسعار الكتاكيت لارتفاع مرة أخرى ليتخطى الـ 41 جنيهًا في الأسواق، بعد فترة انخفاضات، انخفض فيها الكتكوت الأبيض من أسعار تراوحت مابين 45 و58 جنيهًا، إلى من 28 إلى 35 جنيهًا.

فلماذا ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض ومتى تتراجع أسعاره في الأسواق؟

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سعر الكتكوت اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أبرز مشكلات الثروة الداجنة توابع ما حدث في 2022

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية،  إن أبرز المشكلات التي توجه قطاع الثروة الداجنة خلال الفترة الراهنة؛ ما هي إلا توابع ما حدث في عام 2022.

 

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سعر الكتكوت اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

 

 مشكلات القطاع بدأت في أخر عام 2022

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن مشكلات القطاع بدأت في أخر عام 2022، مع أزمة عدم توافر الدولار، وارتفاع سعر صرفه، ولأن مصر تستورد نحو 80% من الذرة و95% من علف الصويا؛ فإن أي تغير في سعر صرف الدولار يؤثر على أسعار الأعلاف في مصر.

خروج 40% من منظومة الثروة الداجنة

وتابع: أنه مع تأخر فتح اعتمادات استيراد الأعلاف التي تمثل السلعة الرئيسية في مدخلات صناعة الدواجن، واجه المنتجين أزمة في توفير العلف أي غذاء الدواجن، ولجأت بعض المزارع إلى التخلص من الكتاكيت والدواجن، وهناك بعض المنتجين الذين استمروا في العمل مع تقليل الطاقة الإنتاجية لمزارعهم، فيما خرج من منظومة الثروة الداجنة نحو 40% من المنتجين.

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الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فيتو

الأزمة الحالية في انخفاض الإنتاج من الدواجن والبيض والكتكوت

وأضاف: أنه بالرغم من حل أزمة الدولار، واستيراد الأعلاف، إلا أن المشكلة مازالت قائمة مع عودة المربين للمنظومة، ولكن الأزمة الحالية في انخفاض الإنتاج من الدواجن والبيض والكتكوت.

مقارنة بين سعر الكتكوت في عام 2022 و2024

وقال «السيد» إن سعر الكتكوت الأبيض بلغ نحو 10 جنيهات في أول عام 2022 وفي نهايته وصل لـ 15 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الكتكوت في عام 2024 نحو 45 جنيهًا، وهو سعر مبالغ فيه جدًا مقارنة بتكلفة إنتاجه.

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سعر الكتكوت اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا

وتابع: أن الكتكوت تكلفته الحقيقة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا، لكن القطاع يعاني من وجود شحية في الإنتاج.

وعن موعد انخفاض سعر الكتكوت الأبيض، أوضح “السيد” أنه يتمنى أن تحدث انفراجة خلال عام 2025، خاصة وأن خلال الفترة الماضية بدأنا في دخول قطعان جديدة من الأمهات، وأيضًا قطعان بياض جديدة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

ويشار إلى أنه تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 34 إلى 41.5 جنيهًا، بارتفاع 1.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 28 و28.5 جنيه.

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