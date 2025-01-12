الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1172 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

تحرير 1172 مخالفة
تحرير 1172 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

تحرير 34 ألفا و296 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و1172 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفات شروط التراخيص وزارة الداخلية

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسيوط

قرار قضائى فى محاكمة سائق ميكروباص ديروط المنكوب

تحويلات مرورية لاستكمال اختبارات ضغوط خط المياه بمحور محمد فهمي بالقاهرة

تحرير 34 ألفا و296 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

الداخلية تنظم قوافل أحوال مدنية متنقلة تستخرج 4993 بطاقة رقم قومى و22308 شهادات مميكنة

الداخلية تسقط 8 تشكيلات عصابية ارتكبت جرائم سرقات في 5 محافظات

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

زيزو يعادل رقم حمادة إمام التهديفي والزمالك يحتفي بالإنجاز

الزمالك يكتسح بلاك بولز بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد 12 يناير 2025 (آخر تحديث)

أحمد الشرع لمجموعة نشطاء: الثورة صفتها الهيجان وعقل الثائر لا يبني دولة

الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي

مانشستر يونايتد يقصي آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

معنى «لنسفعا بالناصية»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة العلق

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية