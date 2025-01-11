السبت 11 يناير 2025
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منوعات

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تصادم قطارين في فرنسا
تصادم قطارين في فرنسا

ذكرت وكالة “ أ ف ب”، في تقرير لها اليوم السبت، أن  20 شخصا أصيبوا في  حادث تصادم قطارين بستراسبورج في فرنسا.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الفرنسية، عن مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين، بسبب موجة البرد التي جلبت معها الثلوج والجليد في شمال البلاد.

مصرع شخصين جراء العواصف الثلجية في فرنسا 

وقالت السلطات الفرنسية في بيان  يوم الخميس الماضي: "إن أحد المتوفين انزلق على رصيف واصطدمت رأسه به بعنف، وعثر على الشخص الآخر متوفيا في بلدة فالنسيان".

وأوضحت السلطات الفرنسية في بيانها أنه تم استدعاء خدمات الإنقاذ لمواجهة الحوادث المرورية وسقوط الأشخاص في الثلوج والجليد، وأيضا الفيضانات وحالات الطوارئ الأخرى.

وضرب الطقس الجليدي المنطقة (شمال فرنسا) لأول مرة يوم الأربعاء.

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في فرنسا 

والشهر الماضي، انقطعت إمدادات الكهرباء عن نحو 18 ألف منزل في فرنسا، لا سيما في النورماندي وباي دو لا لوار، بعد مرور العاصفة كايتانو.

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فرنسا العواصف الثلجية حادث تصادم قطارين

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