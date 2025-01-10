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خارج الحدود

وزير داخلية فرنسا: الجزائر تسعى لإذلال باريس ويجب إعادة تقييم العلاقات الثنائية

وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، فيتو

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اليوم الجمعة، إن الجزائر تسعى لإذلال باريس برفضها استقبال المؤثر الجزائري بوعلام بعد ترحيله من فرنسا.

وزير الداخلية الفرنسي: الجزائر تحاول إذلال باريس
 

وأثار قرار رفض السلطات الجزائرية استقبال المؤثر الجزائري بوعلام المعروف باسم "دوالمن" بعد ترحيله من باريس، حفيظة السلطات الفرنسية التي اعتبرت الأمر محاولة لإذلال فرنسا.


وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: "من الواضح أن الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا"، مشيرا إلى "ضرورة إعادة تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين".

الجزائر ترفض استقبال  بوعلام 

وعبر برونو ريتايو عن دهشته من قرار السلطات الجزائرية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى عتبة مثيرة للقلق للغاية"، كما علق على قضية بوعلام صنصال، قائلا: "تعتقل الجزائر حاليا كاتبا، بوعلام صنصال، وهو ليس فقط جزائريا، بل فرنسي أيضا".

وجاء تصريح وزير الداخلية الفرنسي، بعد أن رفضت الجزائر استقبال المؤثر بوعلام واسمه الحقيقي بوعلام نعمان ويدعى "دوالمن"، الذي كان موضوع قرار ترحيل من قبل السلطات الفرنسية بعد اتهامه بنشر فيديو "يحرض على العنف" عبر منصات إلكترونية.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال المؤثر الجزائري بعد ترحيله من فرنسا، بسبب عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل.

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الجزائر باريس فرنسا

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