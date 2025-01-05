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توقف حركة المطارات في بريطانيا بسبب الثلوج (فيديو)

الثلوج تغطي بريطانيا،
الثلوج تغطي بريطانيا، فيتو

تسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت طوال الليل في توقف حركة المطارات وإغلاق المدارج صباح الأحد، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 16 بوصة في أجزاء من البلاد اليوم.

 توقف حركة المطارات في بريطانيا بسبب الثلوج

ودخلت المملكة المتحدة وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" في حالة من الفوضى هذا الأسبوع بعد أن جلبت عاصفة قطبية ثلوجًا كثيفة وأمطارًا متجمدة وجليدًا أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف السفر وانقطاع التيار الكهربائي.


وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن الطقس القاسي الذي يغطي مناطق ميدلاندز وويلز ومعظم شمال إنجلترا.

 


واضطر مطارا ليفربول وليدز برادفورد على إغلاق مدارجهما صباح اليوم بسبب الظروف الجوية الثلجية، حسبما أعلنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد مطار مانشستر فتح مدارج الطائرات بعد إغلاقها في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكنه حذَّر من استمرار التأخير طوال اليوم.  

 


وفي الوقت نفسه، أكد مطار برمنجهام أيضًا إعادة فتح أبوابه بعد إزالة الثلوج، لكن يُنصح الركاب بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.

وحذَّرت هيئة الطرق السريعة الوطنية من أن ما يصل إلى 25 سم من الثلوج قد تضرب الطرق في شمال إنجلترا، بما في ذلك طريق A628 Woodhead Pass، الذي يربط مانشستر الكبرى وجنوب يوركشاير عبر بيك ديستريكت وتم إغلاقه طوال الليل في كلا الاتجاهين. 

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المملكة المتحدة الأرصاد الجوية إنجلترا مطار مانشستر مطار برمنجهام

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