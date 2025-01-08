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رياضة

هنري ينافس زين الدين زيدان لخلافة ديشامب في تدريب منتخب فرنسا

تيري هنري، فيتو
تيري هنري، فيتو

أصبح  زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية، المرشح الأبرز لخلافة ديديه ديشامب، كمدرب لمنتخب فرنسا في الفترة القادمة.

وجاء ذلك بعد أن أكد ديشامب رحيله عن قيادة فرنسا بعد كأس العالم 2026.

زيدان الأقرب لخلافة ديشامب وهنري مرشح 

وفقا لتقارير من صحيفتي "ليكيب" و"لو باريزيان" الفرنسيتين، يعد زيدان الأقرب لقيادة فرنسا عقب مونديال 2026، إلا إذا تراجع "زيزو" عن رغبته في تدريب الديوك.

وظل زيدان بدون فريق بعد استقالته من منصبه كمدرب لريال مدريد في عام 2021 إثر موسم خال من الألقاب، حيث رفض عروضا من أندية أوروبية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

وقالت "لو باريزيان": "لا يوجد مرشح أوضح من زيزو الذي سيعزز تعيينه من شعبية الديوك، وفقا لرأي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وأضافت: "قد يحاول تييري هنري طرح نفسه كمرشح بعد قيادته منتخب فرنسا الأولمبي لتحقيق الميدالية الفضية خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لكن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، كان يأمل أن يواصل هنري قيادة منتخب فرنسا تحت 21 عاما حتى يورو 2025، لكنه استقال من منصبه".

وفي نفس السياق، ذكرت "ليكيب" أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا يتوقع تعيين مدرب غير فرنسي، لذا فإن كل المؤشرات تتجه إلى تعيين زيدان.

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هنري زيدان زين الدين زيدان فرنسا ديشامب

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