السبت 11 يناير 2025
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طلاب الصف الثاني الثانوي بالدقهلية يؤدون اليوم امتحان مادة العربي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

 تنطلق اليوم  السبت امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة الدقهلية الصف الثاني الثانوي من الساعة الثامنة والنصف صباحا.

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الدقهلية 

واعتمد الدكتور أشرف العربي جدول امتحانات صفوف النقل من بينها الصف الثاني الثانوي كالآتي: 

-اليوم السبت لغة عربية من ٨.٣٠ حتى ١١.٣٠ لمده ٣ ساعات.
- الأحد لغة أجنبية أولى من ٨.٣٠ حتى ١١.٣٠ ثلاث ساعات.
-الاتنين رياضة بحتة للشعبة العلمية من ٨.٣٠ حتي ١٠.٣٠ ساعتين ورياضة عامة للشعبة الأدبية من ٨.٣٠ حتي ١١.٣٠ ثلاث ساعات
-الثلاثاء الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية من ٨.٣٠ حتى ١٠.٣٠ ساعتين 
-الأربعاء كيمياء الشعبة العلمية وجوغرافيا للأدبية من ٨.٣٠ إلى ١٠.٣٠ ساعتين.
-الخميس أحياء للشعبة العلمية وعلم نفس للأدبية من ٨.٣٠ إلى ١٠.٣٠ ساعتين  ورياضة طبيقية للشعبة العلمية من ١١ حتى ١ ساعتي

 

انطلاق مارثون امتحانات صفوق النقل بالدقهلية 

أعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية عن  انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

بالأرقام، استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالدقهلية 

وأعلن  مدير المديرية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:

-1307 مدرسة تستقبل 540593  طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي 

-898 مدرسة تستقبل 251429  طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية 

-212 مدرسة تستقبل 239383  طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية 

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

 

وأكد العربي على أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر يناير  الجاري مشددا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان  وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات 
 

 تفعيل غرف العمليات لمتابعة الامتحانات

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط 

تنبيهات وضوابط العمل بلجان الامتحانات 

وأكد على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية

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