الخميس 09 يناير 2025
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تعليم الدقهلية: الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة لامتحانات صفوف النقل

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

 أعلن الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بنطاق المحافظة، تحت رعاية ومتابعة  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

توزيع الطلاب والمدارس في الامتحانات بالدقهلية 

  • 1307 مدارس تستقبل 540593  طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية حتى الصف الثاني.
  • 1307 مدارس تستقبل 540583  طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي
  • 898 مدرسة تستقبل 251429  طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية
  • 212 مدرسة تستقبل 139383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية

وأكد العربي أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل، والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر يناير  الجاري، مشددا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات.

 

استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات

 كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها، واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط مؤكدًا على أنه التواجد أثناء الامتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان.

وتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الامتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان.

 

حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين 

 كما تم التنبيه على حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية. 

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