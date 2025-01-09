تعليمات عاجلة من إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين بشأن امتحانات صفوف النقل

أصدرت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين تعليمات مهمة للطلاب بخصوص الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 في مراحل النقل من الصف الثاني الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبِي الواجب الإلتزام بها:

مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية في فلسطين

1. تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/ 1 / 2025م.

2. سيتم نشر روابط الامتحان للطلبة على مجموعات الوتس آب الخاصة بالمواد الدراسية يوميا حسب جدول الامتحانات بمعنى (رابط امتحان الفقه سيتم نشره على مجموعات الوتس آب لمادة الفقه).

3. يجب على الطلبة الاستعداد مبكرا لدخول الامتحان، حيث الجلوس في مكان يتوفر فيه الانترنت والهدوء، وعليه أن يتفقد رابط الامتحان انه موجود لديه على مجموعة الوتس آب وكذلك من مستوى شحن الجوال.

4. سيتم تفعيل رابط الامتحان عند تمام الساعة ١٠ صباحا، يقوم الطالب بالضغط على رابط الامتحان، ويبدأ في تعبئة بياناته الشخصية بالترتيب التالي:



تعليمات امتحانات المعاهد الأزهرية في فلسطين

أولًا تعبئة حقل ال (Gmail)الخاص بالطالب(نفس الجيميل المسجل على الهاتف) ثم الاسم رباعيًا ثم رقم الهوية ثم اسم المعهد التابع له. وهنا يكون وقت الامتحان قد بدء ومدته ساعة ونصف فقط، حيث يغلق الامتحان الكترونيا بعد نفاذ الوقت.وعلى الطالب حل جميع الأسئلة وارسال الحل قبل انتهاء الوقت.

5.يتكون الامتحان من سؤالين الأول من ١٥ فقرة صح وخطأ والثاني من ١٥ فقرة اختيار الاجابة الصحيحة.

6. لايجوز الخروج من الامتحان إلا بعد حل جميع الأسئلة وإرسال الحل.

7. يجب الإجابة عن الأسئلة بصورة متسلسلة بحيث لا يمكن لك الانتقال للسؤال التالي قبل إجابتك عن السؤال الحالي.

8. عند الإنتهاء من إجابة جميع الأسئلة يجب الضغط على زر (إرسال الحل) والتأكد من ظهور رسالة( تم الارسال) على الشاشة، لأنه لن يسمح لأي طالب دخول الامتحان إلا مرة واحدة.

9. الاختبارات ستكون على فترتين مراعاة لظروف توفر الشحن والإنترنت حيث تبدأ الفترة الصباحية (من 10 إلى 11:30 صباحًا) أما الفترة المسائية تبدأ (من 2 إلى 3:30 مساءً) مع العلم بأن الاختبارين سيكونان مختلفين عن بعضهما البعض، ويسمح للطالب تقديم الاختبار لمرة واحدة إما للفترة الصباحية أو الفترة المسائية، ولايجوز التقديم للامتحان في الفترتين لأنه سيتسبب في حذف درجتك واعتبارك غياب.

ونوهت إدار المعاهد الأزهرية في فلسطين على الطلاب في حالة وجود أي مشكلة في الوصول لرابط الامتحان، قم بإبلاغ المشرف الإداري للمجموعة فورًا عبر الواتساب على أحد الأرقام التاليةحتى تتم مساعدتك.":

أ. أحمد السيد 0594789595

د. أحمد عطا الله 0598996683

أ. محمد الزق 0597771265

أ. سهيل أبو كلوسة 0599417755

أ.عبدالله الهباش 00972597654222

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