تعليم الفيوم: استبعاد 3 رؤساء لجان امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية

قرر الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد 3 رؤساء لجان سير امتحانات لصفوف النقل لتقصيرهم في العمل المكلفين به، كما تم إحالة أحد المراقبين للتحقيق لعدم الالتزام بتعليمات الامتحانات.

أسباب استبعاد رؤساء اللجان من أعمالهم

ففي مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي بطامية، تواجد الطلاب بفناء المدرسة وعدم دخولهم اللجان حتى الساعة 8.45 صباحًا، وعدم وجود ارقام جلوس للطلاب، ووجود عدد 5 لجان بدون ملاحظ، وكتابة كشوف الملاحظة بالقلم الرصاص، وفي مدرسة دفنو الابتدائية بإطسا، يوجد 60 طالبا بلجنة واحدة، وعدم نظافة المدرسة ولجان سير الامتحانات ودورات المياه، وفي معصرة عرفة بإطسا، لم يلتزم رئيس اللجنة بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنظيم امتحانات الطلاب بنظام الفصل الدراسي، دون تقسيم الطلاب وتوزيعهم على اللجان.

إحالة معلم للتحقيق

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة معلم بمدرسة الجلاء الابتدائية بطامية للتحقيق، لعدم انضباطه داخل اللجنة وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة أعمال الامتحانات

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد شكل غرفة عمليات بالمديرية، لمتابعة امتحانات النقل على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم على مستوى المحافظة.

مواد امتحانات اليوم

يذكر أنه أدى اليوم تلاميذ المرحلة الابتدائية، امتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع، ففى الفترة الأولى، أدى التلاميذ الامتحان فى مادة التربية الدينية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي.

وفي الفترة الثانية، أدى التلاميذ الامتحان فى مادة المهارات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

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