أخبار الفن اليوم،" نشوى مصطفى تبكي علي الهواء في أول ظهور لها بعد وفاة زوجها، ريهام عياد تكشف سر اختيار عنوان مثير للجدل لحلقة عدوية، نجاة سيباستيان هاريسون من الموت في حرائق كاليفورنيا

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الأتي

دخلت الفنانة نشوي مصطفي في نوبة بكاء شديدة في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة زوجها، وذلك خلال برنامجها بنت البلد، والذي يذاع علي CBC سفرة.

وقالت نشوي مصطفي خلال الحلقة:" أنا مش عارفة أعيش عشرة 33 سنة مشوفتش منه غير كل خير وكل مودة وحب وكل دعم وسند وحسن تربية لأولادي وأولاده.

قال المخرج يسري نصر الله ، إن المخرجين في الوقت الحالي لديهم صراع كبير مع الرقابة، مؤكدا أنه لم يواجه أي مشكلات بسبب أفلامه التي يكون فيها قبلات.

وأضاف “يسري” خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس: "الناس تقعد تقول إن فيه مشاهد خادشة للحياء في بعض الأفلام، ولكن أنا شايف إن الخادش للحياء هو حديث المرهفين مع بعضهما البعض دون علم أهلهم، لكن في الأفلام، الخادش للحياء اللي هو إنك تقول إيحاءات في شكل مستتر، ولو فيه اتنين حبوا بعض وباسوا بعض مفيهاش أي مشكلة بالنسبالي.

تصدرت الإعلامية وصانعة المحتوى ريهام عياد خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض حلقتها الجديد “القصة ومافيها” والتي تحدثت خلالها عن الراحل أحمد عدوية، ووضعت عنوان مثير للجدل،واقتربت الحلقة من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وتعرضت ريهام عياد لإنتقادات لاذعة من قبل الجمهور بسبب عنوان حلقتها عن أحمد عدوية في برنامجها القصة ومافيها وطالبوها البعض بتغيير عنوان الحلقة مراعاة لمشاعر المتوفي.

وشنت الإعلامية ياسمين الخطيب هجوما عنيفا على ريهام عياد عقب حلقتها عن أحمد عدوية في برنامج القصة ومافيها وقالت:" أن تصرف “ريهام ” غير إنساني مشيرة إلى أنها تفعل ذلك بغرض التريند.

في هذا السياق ردت ريهام عياد علي تصريحات ياسمين الخطيب وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو" أنها ستلجأ إلي القضاء وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الهجوم عليها.

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي خناقة شعبية بينه وبين بعض البلطجية الذين يعيشون في نفس المنطقة، بسبب تعديهم على رجل كبير في السن.

ويظهر الفنان أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل بشخصية جديدة لم يقترب إليها من قبل في أعماله الفنية، حيث يلعب شخصية “فهد” الشاب الذي نشأ في إحدى قرى الصعيد، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تقلب حياته رأس على عقب.

احترق القصر الخاص بالفنان العالمي ميل جيبسون في ولاية كاليفورنيا؛ بسبب حرائق الغابات في أمريكا، والتي التهمت عددا كبيرا من منازل النجوم.

والتهمت النيران قصر ميل جيبسون بالكامل ولم يتبقَ شيء منه بحسب الفيديو الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

أعلنت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز طلاقها رسميا وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام"

وقالت مهيرة عبد العزيز: "توتة توتة خلصت الحدوتة" ولكن ليست النهاية المتوقعة اليوم أعلن طلاقي رسميًا لن أشارك تفاصيل الأسباب، ولكن ربما يومًا ما سأفعل، ربما يومًا ما، سأتحدث عن الألم الصدمة، الخيانة الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكتي الزوجية".

وأضافت مهيرة: "ربما يومًا ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق، لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة! عذرا... لكنكم لن ولم تكسروني بل كنتم مصدرًا لقوتي وأملي بأن غدا أجمل ومع الصفحة الجديدة التي افتحها

أكد الفنان شريف رمزي أن شخصيته مختلفة تماما عن زوجته الفنانة ريهام أيمن، مشيرا إلى أنه يشعر بـ الهدوء والروقان في أوقات قليلة بسبب المسئوليات الكبيرة الموجودة في حياته.

وأضاف خلال لقائه هو وزوجته في بودكاست ع الرايق:" مش بوصل لمرحلة الروقان غير نادرا يمكن ساعة بالليل لأني عليا مسئوليات كتيرة أوي خلال الكام سنة الأخيرة، بسبب الظروف اللي كانت عندي خليت عليا ضغط وحياتي اتشقلبت، وبعد الخلفة تحديدا أصبحت المسئولية مضاعفة، لأن الأول كنت مسئول عن نفسي

علن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا.

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار أمريكي.

يقدم الثنائي محمود العسيلي وعبير نعمة ديو غنائي بعنوان لوحدي في المكان من فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة

أغنية لوحدي في المكان لمحمود العسيلي وعبير نعمة من كلمات محمود فاروق ومن ألحان إيهاب عبد الواحد.

نجا الممثل سيباستيان هاريسون، من الموت المحقق، بأعجوبة، بعدما تم محاصرته من النيران، التي اشتعلت في منزله الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار في ماليبو بكاليفورنيا.

واختبأ الممثل سيباستيان هاريسون 59 عامًا، خلف الصخور، التي كانت خلف منزله، بينما اشتعلت النيران في قصره الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار، عندما لم يتمكن من الفرار بسبب مشكلات في سيارته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.