بعد الهجوم عليها بسبب حلقة عدوية، ريهام عياد تكشف سر اختيار العنوان المثير للجدل وتتوعد ياسمين الخطيب

تصدرت الإعلامية وصانعة المحتوى ريهام عياد خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض حلقتها الجديد “القصة ومافيها” والتي تحدثت خلالها عن الراحل أحمد عدوية، ووضعت عنوان مثير للجدل،واقتربت الحلقة من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وتعرضت ريهام عياد لإنتقادات لاذعة من قبل الجمهور بسبب عنوان حلقتها عن أحمد عدوية في برنامجها القصة ومافيها وطالبوها البعض بتغيير عنوان الحلقة مراعاة لمشاعر المتوفي.

هجوم ياسمين الخطيب علي ريهام عياد

وشنت الإعلامية ياسمين الخطيب هجوما عنيفا على ريهام عياد عقب حلقتها عن أحمد عدوية في برنامج القصة ومافيها وقالت:" أن تصرف “ريهام ” غير إنساني مشيرة إلى أنها تفعل ذلك بغرض التريند.

في هذا السياق ردت ريهام عياد علي تصريحات ياسمين الخطيب وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو" أنها ستلجأ إلي القضاء وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الهجوم عليها.

وأضافت “عياد”:" انا رديت غيبة أحمد عدوية فنان الشعب بعد ٣٦ عاما من الحادثة ملايين الناس عرفت الحقيقة من الحلقه، متابعة:" العنوان كان ليس لجذب الانتباه احنا مش محتاجين نعمل دا ولكن لان دا السؤال اللي بيدور في اذهان الناس، ودور القصه ومافيها ان يجاوب علي الاسئله اللي بتدور في عقول الناس ويصححها

ويعتبر الفنان أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، حيث يعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم.

قام أيضًا "عدوية" بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة، كما أن الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ والأديب العالمي نجيب محفوظ.

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