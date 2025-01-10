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ثقافة وفنون

يسري نصر الله: القبلات في الدراما ليست خادشة للحياء والمخرجون يعانون مع الرقابة (فيديو)

المخرج يسري نصر الله،
المخرج يسري نصر الله، فيتو

قال المخرج يسري نصر الله ، إن المخرجين في الوقت الحالي لديهم صراع كبير مع الرقابة، مؤكدا أنه لم يواجه أي مشكلات بسبب أفلامه التي يكون فيها قبلات.

يسري نصر الله مع ياسمين عز 

وأضاف “يسري” خلال لقائه مع ياسمين عز  في برنامج كلام الناس: "الناس تقعد تقول إن فيه مشاهد خادشة للحياء في بعض الأفلام، ولكن أنا شايف إن الخادش للحياء هو حديث المرهفين مع بعضهما البعض دون علم أهلهم، لكن في الأفلام، الخادش للحياء اللي هو إنك تقول إيحاءات في شكل مستتر، ولو فيه اتنين حبوا بعض وباسوا بعض مفيهاش أي  مشكلة بالنسبالي.

وأكد يسري نصر الله، خلال اللقاء، أن المصريين يحبون السينما والدراما الخاصة بهما وبيشوفوا إن الأفلام والمسلسلات اللي بتتعمل في بلاد عربية بتكون حرة أكتر بكتير.

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