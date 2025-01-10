يسري نصر الله: القبلات في الدراما ليست خادشة للحياء والمخرجون يعانون مع الرقابة (فيديو)

قال المخرج يسري نصر الله ، إن المخرجين في الوقت الحالي لديهم صراع كبير مع الرقابة، مؤكدا أنه لم يواجه أي مشكلات بسبب أفلامه التي يكون فيها قبلات.

يسري نصر الله مع ياسمين عز

وأضاف “يسري” خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس: "الناس تقعد تقول إن فيه مشاهد خادشة للحياء في بعض الأفلام، ولكن أنا شايف إن الخادش للحياء هو حديث المرهفين مع بعضهما البعض دون علم أهلهم، لكن في الأفلام، الخادش للحياء اللي هو إنك تقول إيحاءات في شكل مستتر، ولو فيه اتنين حبوا بعض وباسوا بعض مفيهاش أي مشكلة بالنسبالي.

وأكد يسري نصر الله، خلال اللقاء، أن المصريين يحبون السينما والدراما الخاصة بهما وبيشوفوا إن الأفلام والمسلسلات اللي بتتعمل في بلاد عربية بتكون حرة أكتر بكتير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.