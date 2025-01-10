شاهد، نشوى مصطفى تبكي علي الهواء في أول ظهور لها بعد وفاة زوجها

دخلت الفنانة نشوي مصطفي في نوبة بكاء شديدة في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة زوجها، وذلك خلال برنامجها بنت البلد، والذي يذاع علي CBC سفرة.

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نشوي مصطفي تبكي علي الهواء

وقالت نشوي مصطفي خلال الحلقة:" أنا مش عارفة أعيش عشرة 33 سنة مشوفتش منه غير كل خير وكل مودة وحب وكل دعم وسند وحسن تربية لأولادي وأولاده.

وتوفي يوم 28 ديسمبر الماضي، زوج الفنانة نشوى مصطفى، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

ونستعرض لكم معلومات عن زوج نشوى مصطفى في السطور التالية:

- يدعى محمد عماد.

- مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

- رجل أعمال.

- يشجع نادي الزمالك.

- كان يعيش في أمريكا قبل الزواج.

- كان رافضا في البداية فكرة الزواج من مصرية.

- تزوج من نشوى مصطفى زواج صالونات.

- استمر زواجه من نشوى مصطفى لمدة 30 عامًا حتى وافته المنية.

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