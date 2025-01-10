الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد، نشوى مصطفى تبكي علي الهواء في أول ظهور لها بعد وفاة زوجها

نشوي مصطفي، فيتو
نشوي مصطفي، فيتو

دخلت الفنانة نشوي مصطفي في نوبة بكاء شديدة في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة زوجها، وذلك خلال برنامجها بنت البلد، والذي يذاع علي CBC سفرة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

نشوي مصطفي تبكي علي الهواء 

وقالت نشوي مصطفي خلال الحلقة:" أنا مش عارفة أعيش عشرة 33 سنة مشوفتش منه غير كل خير وكل مودة وحب وكل دعم وسند وحسن تربية لأولادي وأولاده.

وتوفي يوم 28 ديسمبر الماضي، زوج الفنانة نشوى مصطفى، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

ونستعرض لكم معلومات عن زوج نشوى مصطفى في السطور التالية:

- يدعى محمد عماد.

- مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

- رجل أعمال.

- يشجع نادي الزمالك.

- كان يعيش في أمريكا قبل الزواج.

- كان رافضا في البداية فكرة الزواج من مصرية.

- تزوج من نشوى مصطفى زواج صالونات.

- استمر زواجه من نشوى مصطفى لمدة 30 عامًا حتى وافته المنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشوي مصطفي الفنانة نشوي مصطفي زوج نشوي مصطفي وفاة زوج نشوي مصطفي
ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

بعد تجاهل الزمالك إنذاره، الجزيري يستعد لمغادرة القاهرة وشرط وحيد لعدم السفر

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

متوسطة على الوجه البحرى، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

يصل لـ 565 جنيهًا، أسعار البلح والتمور بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

منوعات

المزيد

قطار نار، ظاهرة غريبة تظهر في سماء إثيوبيا

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حركة الظل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 46 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية