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ثقافة وفنون

إطلاق البوسترات الرسمية لفيلم "6 أيام"

فيلم 6 أيام، فيتو
فيلم 6 أيام، فيتو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام.. وعملت إيه فينا السنين" البوسترات الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لعرضه قريبا في دور العرض السينمائي. 

أبطال فيلم 6 أيام 

الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

بوسترات فيلم 6 أيام 

ويظهر في البوسترات الرسمية أحمد مالك وآية سماحة بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة عكس آية التي يتضح عليها علامات المظهر المثالي لأي شخص.

أما في البوستر الثاني فيظهر مالك مهندمًا مرتديًا قميص وكرافتة مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية، وكلا البوسترين مع عبارة "وعملت إيه فينا السنين". 

قصة فيلم 6 أيام 

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟. 

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