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ثقافة وفنون

خناقة بين أحمد العوضي وبلطجية بمنطقة شعبية في "فهد البطل"

كواليس مسلسل فهد
كواليس مسلسل فهد البطل، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي خناقة شعبية بينه وبين بعض البلطجية الذين يعيشون في نفس المنطقة، بسبب تعديهم على رجل كبير في السن.

ويظهر الفنان أحمد العوضي في  مسلسل فهد البطل بشخصية جديدة لم يقترب إليها من قبل في أعماله الفنية، حيث يلعب شخصية “فهد” الشاب الذي نشأ في إحدى قرى الصعيد، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تقلب حياته رأس على عقب.

وعلمت فيتو أن “فهد” الذى يجسده الفنان أحمد العوضي، سيدخل في صراع مع عمه الذى يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، وذلك بسبب اعتراض فهد على ما يفعله عمه من أعمال غير قانونية كي يحصل على مكسب غير مشروع، ويتصدى له، ويدخل الاثنين في عداوة كبيرة.

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة،  بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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أحمد العوضي يدخل في صراع مع عمه في "فهد البطل"

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