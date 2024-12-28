السبت 28 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي

 أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة زوجها.
وكتب نشوى مصطفى:"اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو أولادى — تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الظهر، أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى - الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى أنا وأولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس - حتلاقوه على جوجل ماب — شيرو كتير".

 

وكانت قد كشفت الفنانة  نشوى مصطفى تفاصيل أزمتها الصحية مؤخرا، وقالت في تصريح خاص لـ فيتو، إنها شعرت ببعض الآلام بمنطقة الصدر، لكنها لم تهتم نظرًا لأن تلك الآلام تكررت معها أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة، لذلك ظنت أن الأمر مجرد إصابة بألم في القفص الصدري نظرًا لتغيرات المناخ، لكن الألم اشتد عليها بعد عدة ساعات لتطلب من زوجها الذهاب إلى المستشفى فجر الجمعة.

 

وأضافت نشوى مصطفى أنها أجرت بعض الفحوصات الطبية السريعة بإحدى مستشفيات منطقة التجمع الخامس، ليؤكد لها الأطباء ضرورة دخول العناية المركزة، لكنها قررت الانتقال إلى مستشفى آخر بمنطقة المهندسين، نظرًا لوجود طبيب متخصص هناك في أمراض القلب، وكانت لها معرفة سابقة به. 

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