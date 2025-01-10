جيمس وودز، ممثل أمريكي دعا لإبادة الفلسطينيين فأحرقت النيران منزله (فيديو)

ظهر الممثل جيمس وودز، في مقابلة عبر الإنترنت، مع شبكة CNN الإخبارية، وهو يبكي ويتحسر علي فقدان منزله، بسبب حرائق كاليفورنيا.

وقال جميس وهو يبكي: "في يوم ما تسبح في المسبح وفي اليوم التالي يختفي كل شيء".

الممثل الأمريكي جيمس وودز يبكي على قناة CNN بعد احتراق منزله في كاليفورنيا.

يُذكر للمثل وودز أنه نشر تغريدة حث فيها على قتـ.ـل أهالي غزة جميعًا، كتب فيها: "لا وقف لإطلاق النار. لا مساومة. لا تسامح." pic.twitter.com/Nls1PVDsw7 — مفتاح (@keymiftah79) January 8, 2025

جيمس وودز واحد من المئات اللذين فقدوا، منازلهم جراء الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا، منذ عدة أيام، ولكن خسارته لمنزله وبكائه، علي ما حدث له، لفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل في الوطن العربي، كونه كان واحد ممكن دعوا لإبادة الشعب الفلسطيني، ورفض أكثر من مرة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن لا رحمة عند التعامل مع الفلسطينيين.

وكتبت وودز، عند تغريدات عبر حسابه الرسمي علي موقع أكس، هاجم فيها الفلسطنيين، فكتب في أحدي المرات قائلا: "ربما كان من غير اللائق أن تغتصبوا، وتقتلوا نساء وأطفالًا أبرياء في السابع من أكتوبر، إنكم تحصدون ما تزرعونه.. اذهبوا إلى الجحيم أيها الحمقى المحببون لحماس".

وكتب في أخري:"يجب قتل الفلسطينيين، لا رحمة ولا تعاطف ولا مسامحة.. لا لوقف إطلاق النار".

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتي الأن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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