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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي، شريف رمزي عن تجربة درة الإنتاجية: بها مجازفة (فيديو)

شريف رمزي، فيتو
شريف رمزي، فيتو

حرص الفنان شريف رمزي على حضور العرض الأول لفيلم الفنانة درة والذي يحمل عنوان “وين صرنا” ضمن فعاليات مهرجان السينمائي في دورته الـ 45.

وقال الفنان شريف رمزي خلال لقائه مع ڤيتو: “إن هناك علاقة قوية تربطه بالفنانة درة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه يتمنى لها التوفيق، خاصة أنها تجربة مختلفة بالنسبة لها كمنتجة ومخرجة للفيلم، مشيرا إلى أن تجربة الإنتاج مجازفة كبيرة لأي شخص وليس الفنان فقط”.

وكشف الفنان شريف رمزي عن أعماله المقبلة قائلا: إن لديه فيلما جديدا يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى مسلسل مكون من ١٣ حلقة.

وافتتح  يوم الأربعاء الماضي  مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات الدورة 45 بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس

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