الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

على أنغام مصطفى قمر وكاريكا، الإعلامية ريهام عياد تحتفل بزفافها

زفاف ريهام عياد
زفاف ريهام عياد

احتفلت الإعلامية ريهام عياد بحفل زفافها، أمس الأحد، بأحد الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء والمقربين.

 

وظهرت الإعلامية ريهام عياد، بإطلالة ساحرة “فستان أبيض طويل” أبهرت الحاضرين بجمالها وبساطها، من تصميم مصمم الازياء اسلام حشاد

حضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

وعقد القران الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وشهد على العقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة التي حرصت أن تحتفل مع الإعلامية ريهام عياد ومشاركتها هذه اللحظات السعيدة.

ومن بين أبرز الحضور، نقيب الإعلاميين طارق سعدة، والإعلامية سهير جودة، والإعلامي أحمد عبدون، والإعلامية سالي شاهين، والنائب محمد الجارحي، والنائب السابق محمد إسماعيل، والفنانة زينة منصور، والفنان محمد العمروسي وخطيبته المطربة مي فاروق، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد الحفل عدد من الفقرات المميزة، منها فقرة غنائية للنجم الكبير مصطفى قمر، والنجم عصام كاريكا، والنجم محمد شاهين، الذين حرصوا على تقديم عدد من أغانيهم تفاعل معها الحضور في جو من السعادة والبهجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية ريهام عياد ريهام عياد برنامج ريهام عياد

مواد متعلقة

محمد حماقي ومصطفى قمر يحييان حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية