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ثقافة وفنون

الجمعة، يسري نصر الله ضيف "معكم منى الشاذلي"

يسري نصر الله؛ فيتو
يسري نصر الله؛ فيتو

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة يوم الجمعة المقبلة على قناة "ON" المخرج الكبير يسري نصرالله في أول ظهور له، بعد تكريمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

مسيرة يسري نصر الله 

 

يتضمن اللقاء استعراضًا لمسيرة يسري نصر الله منذ بدء رحلته مع السينما نهاية الثمانينيات، وقصة تقديم أول فيلم له بعد فترة من العمل مخرجا مساعدا مع يوسف شاهين، وما تضمنته مراحل تقديم هذا الفيلم من قصص ومفارقات غريبة، كانت الفنانة عبلة كامل جزءًا منها.

يتحدث نصر الله عن تجاربه السينمائية وتفاصيل وكواليس كل منها، وكيف كانت لها مواقف لا تنسى أحدها مع النجم الراحل أحمد زكي أثناء التحضير لفيلم مرسيدس، وكذلك مع السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد أثناء فيلم "احكي ياشهرزاد" وكذلك كواليس وحكايات فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" بالإضافة لكثير من الحكايات مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين ، منذ تعرف عليه قبل أن يعمل نصر الله في السينما.

كما يحكي المخرج الكبير الكثير عن مشاعره مع التكريم الذي تلقاه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعن آماله وطموحاته للسينما المصرية وصناعتها.

 

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يسري نصر الله المخرج يسري نصر الله منى الشاذلي معكم منى الشاذلى

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