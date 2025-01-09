السيد رمضان يُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بروايته الجديدة "حياة مُستعارة"

أعلن الكاتب السيد رمضان، ابن مركز إسنا بمحافظة الأقصر، عن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بروايته الجديدة "حياة مستعارة"، الصادرة عن دار مختلف للنشر والتوزيع.

وتأتي هذه المشاركة لتُكمل سلسلة نجاحاته، حيث تعد هذه المشاركة الرابعة على التوالي التي يشارك فيها بمعرض الكتاب.

وذكر السيد رمضان في روايته متسائلا:

"كَمْ مَرَّة نَظَرْنَا إِلَى حَيَاةِ الآخَرِينَ بِعَيْنِ الحَسْرَةِ؟

كَمْ مَرَّة رَأَيْنَا - وَهِيَ رُؤْيَةٌ خَاطِئَةٌ - أَنَّ العُشَّ الآخَرَ أَكْثَرُ سُكُونًا وَجَمَالًا؟

أَصْبَحْنَا فِي عَالَمٍ يَتَسَارَعُ فِيهِ الجَمِيعُ خَلْفَ الأَضْوَاءِ وَالأَوْهَام.

إِنَّ إِنْسَانَ اليَوْمِ رغْمَ قُدْرَتِهِ العَقْلِيَّةِ الفَرِيدَةِ وَإِمْكَانَاتِهِ الهَائِلَةِ، يَظَلُّ عَدُوًا لِنَفْسِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ، فَالمُشْكِلَةُ الجَوْهَرِيَّةُ الَّتِي نُوَاجِهُهَا فِي عَصْرِنَا الحَالِيِّ هِيَ تَصَرُّفَاتُنَا الضَّارَّةُ وَالمُدَمِّرَةُ الَّتِي تُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّتِنَا وَسَعَادَتِنَا الشَّخْصِيَّةِ، وَمِنْ ثُمَّ تُؤَثِّرُ عَلَى العَالَمِ مِنْ حَوْلِنَا".

ويعتبر الكاتب السيد رمضان من أبرز الأقلام الأدبية الواعدة في جنوب مصر، وقد صرح الكاتب بأن الرواية تعكس جزءًا من واقعنا، مقدمًا تجربة أدبية جديدة تلامس القارئ وتترك به أثرًا كبيرا.

يُذكر أن للكاتب السيد رمضان مؤلفات أخرى، تتواجد جميعها في جناح دار مختلف للنشر والتوزيع صالة 1 ـ جناح B13 في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير

والمؤلفات هي:

- رواية/ يارو

- كتاب/ كن مضيئا

- كتاب/ السعادة عِبارة عَبَّارة

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