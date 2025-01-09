معرض القاهرة الدولي للكتاب، 5 معلومات عن الدورة الـ 56

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الثقافي الأبرز خلال العام، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 والتي تنطلق يوم 23 يناير الجاري، حيث يحظى المعرض بحفاوة جماهيرية وفي الأوساط الثقافية على حد سواء كل عام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

ونرصد أبرز 10 معلومات عن الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته هذا العام كالتالي:

1- يقام المعرض في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

2- اختارت اللجنة العليا للمعرض اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

3- تحل دولة سلطنة عمان ضيف شرف معرض الكتاب 2025.

4- يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور ابتداءً من يوم الجمعة 24 يناير الجاري من الساعة العاشرة صباحًا.

5- يتم حجز تذاكر معرض الكتاب بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض أو من خلال شباك التذاكر المجاور لأبواب دخول المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.

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