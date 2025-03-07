مع الزاهدين، مظاهر من حياة الفاروق عمر بن الخطاب

كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، متقشفا حتى ليروى عنه أنه كان يخطب وهو خليفة، وعليه قميص فيه اثنا عشر رقعة، ويقول عنه طلحة بن عبيد الله: "ما كان عمر بأولنا إسلاما، ولا أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا، وأرغبنا في الآخرة".

الزهد في شخصيته

وزُهدُ عمر بن الخطّاب هو من أبرز صفات شخصيّته، رضي الله عنه، فقد عاشَ ببدنهِ مع النَّاسِ، وقلبُه وروحُهُ معلَّقان بالآخرةِ، وكانَ زاهدًا في مطعمهِ ومشربهِ وفي لباسهِ، ومن ذلك أنَّه تأخَّرَ يومًا على صلاةِ الجمعةِ لرداءٍ كان يغسلهُ ويلبسهُ وليس له غيره.

ورغم شدّة زهد عمر إلّا أنّه لم يكن زُهدًا في الأهل والأولاد كتركهم أو الابتعاد عنهم، ولا الزهد عن كلّ المال، ولكنَّه زُهدٌ في الدّنيا وملذّاتِها، وعن الرّاحةِ، فقد أكبَّ على الفتوحاتِ والجهادِ في سبيلِ اللهِ -تعالى-، وكانَ يرى الرسول، صلّى الله عليه وآله وسلّم، قدوته في كلِّ أموره.

كانَ يأكلُ الخبزَ والزّيتَ ولا يأكلُ غيرهما لأيامٍ طويلة، ولم يكن للمالِ قيمةً لديهِ فأكثر من التّصدُّقِ في سبيلِ اللهِ، تعالى، حتَّى أنَّه تصدَّقَّ بنصفِ مالهِ، وقد أصابَ، رضي الله عنه، سهمًا لم يُصِب أفضل منه، وكان ذلك في خيبرٍ، فأوقفَه على ذي القربى واليتامى والمساكين، حتَّى أنَّه -رضي الله عنه- ماتَ وعليه دينٌ وكلَّفَ ابنه أن يَسدَّه عنه.

في معركة تبوك

وكانَت الدّنيا في يدِ عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، ولكنَّها لم تكن يومًا في قلبِه، ويتجلَّى ذلك في مواقفه المعروفةِ بالسّخاءِ والعطاءِ والإنفاقِ في سبيل الله، ومن ذلك أنَّهُ في معركة تبوكٍ جاءَ بنصفِ مالهِ إلى النبيِّ، صلّى الله عليه وسلّم، يريدُ أن يسبقَ أبا بكرٍ، إلَّا أنَّ أبا بكرٍ جاءَ بكلِّ مالِهِ، فلم يُسابقه عمرٌ بعدها.

وكانَ عبد الله وحفصة ابنا عمر بن الخطّاب، رضي الله عنهم، يحثَّانه على أكلِ الطّعامِ الطيِّبِ حتّى يقوى على العيشِ، وعلى القيام بأعباء الخلافة، ولكنَّه كانَ دائمًا يرفضُ ذلك، لأنَّهُ يرغبُ بأن يسيرَ على نهج رسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأبي بكرٍ الصّديق، رضي الله عنه، ويكونَ معهما في الجنَّةِ؛ ومن مواقفهِ -رضي الله عنه- أيضًا أنَّه عندما قدمَ إلى الشّامِ قاموا بتحضيرِ مأدبةٍ لم يُرَ مِثلَها، ولكنَّهُ تذكَّر الفقراءَ الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبزِ الشّعيرِ فاغرورقت عيناه وأجهشَ بالبكاء.

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