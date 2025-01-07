أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر 2024، صعود أسعار الذهب في محال الصاغة، تراجع أسعار البيض والدواجن البيضاء، الإتربي: شهادات ادخار الـ27% مستمرة دون تغيير

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

استقرار أسعار سيارات MG الكهربائية بالسوق المصري



سيارات MG.. شهدت أسعار سيارات MG ثبات في أسعار سيارتها MG 4 الكهربائية بالتزامن مع العام الجديد 2025 بالرغم من زيادة أسعار الكثير من السيارات متأثرة بوقف الاستيراد وارتفاع الجمارك أيضًا على السيارات مما تسبب في زيادة الأسعار بعام 2025.



أسعار سيارات MG 4 في مصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي طرحت على سيارات MG الكهربائية في السوق المحلي وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري نحو مليون و650 ألف جنيه بدون تغيير.

وتعتمد MG 4 الجديدة على منصة الانتاج MSP الجديدة، والتي ستكون منصة لمجموعة جديدة من طرازات MG الكهربائية في فئات مختلفة. ويمكن أن تستوعب مجموعة من أحجام البطاريات، من 51 كيلو واط في الساعة إلى 64 كيلو واط في الساعة، وستكون قادرة على قطع 350-452 كم بين الشحنات.

وزودت مقصورة MG4 بمساحة أكبر بفضل المنصة الجديدة حيث لا يوجد نفق لناقل الحركة مع كونسول مميز يتوفر به محدد وضع القيادة وفرامل اليد الالكترونية. كما توجد شاشة مركزية كبيرة تعمل باللمس تحتل الصدارة في لوحة القيادة مع عدادات رقمية صغيرة خلف عجلة القيادة والأخيرة متعددة الوظائف ثنائية الاضلاع.

ويتوفر للسيارة محرك كهربائي واحد بقوة 167 حصانا في النسخة الأساسية للبطارية الأصغر وبقوة 201 حصان للبطارية الأكبر. ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في أقل من 8 ثواني مع سرعة قصوى 160 كم في الساعة. كما ينتظر تقدم نسخة بمحركين لا يزال يجري الإعداد لها.

ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة

أسعار الذهب ، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 20 جنيها، بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2506 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1611 جنيهًا للبيع.



تراجع أسعار البيض اليوم في الأسواق

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ انخفض سعر البيض البلدي نحو 10 جنيهات في الكرتونة، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ إلى جانب سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية وفقًا للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ في السطور الآتية:

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 149 جنيهًا و151 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 150 إلى 153 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 151 جنيهًا إلى 154 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.



وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 121 جنيهًا إلى 123 جنيهًا.

محمد الإتربي: شهادات الادخار ذات الـ27% مستمرة دون تغيير

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: نشهد انخفاضًا في معدل التضخم، وبالتالي لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفضأسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم ونسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك.

وأكد: أنه حتى الاأن الشهادات الادخارية الـ27% والـ23% مستمرة كما هي دون تغيير بالبنك الأهلي ولا نية لزيادة الفائدة.

ولفتت: تحويلات المصريين بالخارج عادت بالكامل بمعدلاتها الطبيعية للبنوك أو القطاع المصرفي، وذلك بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024







ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، وتراوحت الارتفاعات في اسعار الكتاكيت ما بين جنيهين و5 جنيهات.

فيما سجلت أسعار البط اليوم الثلاثاء؛ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات في سعر البط صغير العمر ما بين 3 و7 جنيهات.

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 44 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 32 و32.5 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 16 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 14 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 64 جنيهًا.

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 43 إلى 44 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 42.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روص من 35 إلى 42 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 40 جنيهًا.

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء



أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء مقابل ارتفاع البلدي، بحسب آخر تحديث، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.4 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 79 جنيهًا إلى 98 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 83 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.



ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر 2024

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مقابل 2.2% في نوفمبر، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

واستقر التضخم الأساسي عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 4% من 3.9%.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتسارع التضخم الرئيسي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.

وسيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب المدى الكامل للزيادات في القراءة -إلى جانب استمرار الخدمات والتضخم الأساسي- والذي تتوقع الأسواق حاليًا أن يخفض أسعار الفائدة من 3% إلى 2% على مدى عدة تخفيضات هذا العام.

وبلغت وتيرة ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا 2.9% في ديسمبر، وهو ما يزيد عن المتوقع، وفقًا لأرقام نشرت بشكل منفصل هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم في فرنسا 1.8% الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات استطلاع رأي المحللين لرويترز التي أشارت إلى 1.9%.

وقال هيج باثجيت، مدير شركة كالانيش كابيتال، إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي لن يكونوا قلقين بشكل مفرط من قراءة التضخم الشهرية الأكثر سخونة، طالما كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات، بحسب CNBC عربية.

وقال باثجيت اليوم الثلاثاء: "هناك الآن قدر أكبر من القدرة على التنبؤ في الكثير من سلسلة البيانات التي نراها... اتجاه أسعار الفائدة في أوروبا أكثر قابلية للتنبؤ من المملكة المتحدة على سبيل المثال".









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