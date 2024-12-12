البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة إلى 3%

قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة على تسهيلات الودائع 25 نقطة أساس إلى 3% بما يتماشى مع التوقعات.

المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة

كما قرر المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة على معدل إعادة التمويل الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 3.15%، بالإضافة إلى خفض الفائدة على الإقراض بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.4%.

المركزي الأوروبي، فيتو

قلق المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو

يأتي ذلك في ظل تزايد قلق البنك المركزي الأوروبي من ضعف اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال نشوب نزاع تجاري عنيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الأمريكية بعد تنصيبه يوم 20 يناير المقبل.

انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف

في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 % خلال العام الحالي رغم ارتفاعه في الشهر الماضي إلى 2.3 %.

ومن المتوقع أن تكشف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات البنك الجديدة بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده بعد اجتماع مجلس المحافظين.

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