الإثنين 06 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب تحقق مكاسب استثنائية وهذه توقعات الخبراء لعام 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

 سجلت أسعار الذهب مكاسب استثنائية خلال عام 2024، محققًا أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010، إذ قفز سعر الذهب نحو 27 % خلال العام الماضي.

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أسعار الذهب اليوم

عوامل ساهمت في الارتفاعات القياسية للذهب خلال 2024

 ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بلغت نحو 2800 دولار للأونصة، مدعومة بـ 3 عوامل رئيسية؛ هم: 

  1. المشتريات الضخمة من البنوك المركزية، خاصة في الصين وأسواق ناشئة أخرى.
  2. التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يجعل الذهب غير المولد للعوائد أكثر جاذبية.
  3. دور الذهب التاريخي كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

 

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أسعار الذهب اليوم

دوافع الذهب لا تزال قائمة

 ووفقًا لـ «بلومبرج الشرق» فإن هذه المحركات الثلاثة لا تزال قائمة بشكل أو بآخر مع دخول 2025. 

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أسعار الذهب اليوم

المستثمرون يترقبون التأثير المحتمل لولاية ترامب الثانية على التدفقات التجارية

وأشار المحللون إلى أن المستثمرين مازالوا يترقبون التأثير المحتمل لولاية دونالد ترامب الثانية على التدفقات التجارية، والتضخم، والاقتصاد العالمي، خاصة وأن هذا التأثير يواصل تحفيز شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط ضد الصدمات السلبية المحتملة.

اسعار الذهب
اسعار الذهب

تنويع الاستثمارات عبر شراء السبائك هو اتجاه سيستمر

وقال: جريج شارينو، مدير محفظة في شركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» (Pacific Investment Management ): «تنويع الاستثمارات عبر شراء السبائك هو اتجاه سيستمر».

مواصلة البنوك المركزية النظر للذهب كخيار جاذب

وتوقع أن تواصل البنوك المركزية والأسر ذات الثروات العالية النظر إلى الذهب باعتباره خيارًا جذابًا.

توقعات بارتفاع سعر الذهب إلى 3000 دولار في 2025

ومن جهته توقع مات شواب،  أحد كبار المديرين التنفيذيين في صندوق التحوط الأمريكي "كوانتيكس كوموديتيز" (Quantix Commodities)  ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار في 2025.

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أسعار الذهب اليوم

تفاؤل وول ستريت تجاه الذهب

وفي نفس السياق، توقع المحللون والوسطاء في بنوك وول ستريت مثل "بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورجان تشيس آند كو" أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بنهاية هذا العام.

 بينما تتوقع "يو بي إس" أن يصل إلى 2900 دولار.

تجاوز سعر الذهب الـ 2600 دولار لأونصة 

 وتجاوز  سعر الذهب في التداولات الفورية 2600 دولار للأونصة في بداية يناير.

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