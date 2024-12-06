الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض اليوم الجمعة، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024؛ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 4 و15 جنيهًا حسب النوع.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ؛ بلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

 وفي نفس السياق؛ أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 141 جنيهًا و144 جنيهًا، بارتفاع يتراوح ما بين 4 و7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة في محال الجملة

 فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 142 إلى 145 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 142 جنيهًا إلى 146 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين 4 و7 جنيهات عن سعرها السابق.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة في محال الجملة

 بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 143 جنيهًا إلى 147 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 139 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

<span style=
أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 140 جنيهًا إلى 142 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

4217 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مجرم منذ الطفولة.. سفاح الغربية قتل زوجته و4 سيدات وقطعهن لأشلاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

المزيد
الجريدة الرسمية