الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

الكرتونة تبدأ من 129 جنيهًا، ننشر أسعار البيض اليوم في الأسواق

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض اليوم ، سجلت أسعار البيض، اليوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض  سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ إلى جانب سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية وفقًا للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛  في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 149 جنيهًا و151 جنيهًا.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 150 إلى 153 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 151 جنيهًا إلى 154 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 131 جنيهًا إلى 133 جنيهًا.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

 

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وفي نفس السياق، بلغ سعر طبق البيض 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

فيما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سابقًا الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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