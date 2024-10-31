ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات المحللين، وبعد أسبوعين من قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة.

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن يوروستيت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2% في أكتوبر، مقابل مستويات 1.7% في سبتمبر وأعلى التوقعات البالغة 1.9%، بحسب شبكة CNBC عربية.

واستقر معدل التضخم الأساسي عند 2.7% أعلى قليلًا من التوقعات البالغة 2.6%.