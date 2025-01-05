الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

هل تطرح البنوك أوعية ادخارية جديدة بعد انتهاء شهادة الـ27%؟ خبير يوضح

بنكي مصر والأهلي
بنكي مصر والأهلي وشهادة الـ27%، فيتو

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إنه مع قرب استحقاق شهادات الـ27% بنكي الأهلي ومصر، فإن البنوك تفكر في أوعية ادخارية جديدة للاحتفاظ بقيمة الشهادات الادخارية.

 

أوعية ادخارية جديدة بالبنوك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البنوك تفكر الأن في أوعية جديدة لعدم خروج مبلغ الشهادات الادخارية المقدر بـ700 مليار جنيه خارجها.


مبلغ الشهادات الادخارية 

وأكد: في حال خروج مبلغ الشهادات الادخارية الـ700 مليار جنيه من البنوك الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على معدلات التضخم.


 وتابع: يمكن للبنوك طرح شهادات ادخارية جديدة بنفس الفائدة أول أقل قليلا لضمان السيطرة على التضخم، ويجب أن يكون هناك تصور للتعامل مع المبالغ الكبيرة.

 

مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك

ماذا يحدث عند استحقاق شهادات الادخار في البنك الأهلي؟

ارتفاع سعر الدولار

وأشار: لو انتهت الشهادات الإدخارية سينعكس ذلك على ارتفاع سعر الدولار لأن المواطن الذي لا يحب المخاطرة سيفضل السيولة في المنزل وإستهلاكها تدريجيا أو من خلال البحث عن الملاذات الاَمنة ومنها شراء الدولار أو الذهب أو العقار وهو ما يؤدي الي ارتفاع سعر النقد الأجنبي.


نصيحة للقطاع المصرفي 

وأختتم: ننصح الجهاز المصرفي الإبقاء على شهادات الإدخار قدر الإمكان بنفس الفائدة الـ27% أو تخفيضها قليلا.

 

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