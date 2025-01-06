الإثنين 06 يناير 2025
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اقتصاد

موعد تحريك سعر الفائدة في البنك الأهلي

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي حول إجابة واضحة لما سيكون عليه الوضع بعد إعلان البنك الأهلي الاستمرار في طرح الشهادات بنفس نسبة الفائدة؟ والموعد المتوقع لتخفيض سعر الفائدة.

ومن جانبها كشفت مصادر مصرفية أن استمرار طرح شهادات الادخار في البنك الأهلي خاصة السنوية ذات العائد 27% سنويًّا و23.5 شهريًّا محل دراسة ولا يوجد اتجاه واضح حاليًّا نحو مدة الاستمرار أو ربما الاتجاه نحو التخفيض فيها وأن كل ذلك مرتبط بموعد اجتماع البنك المركزي المقبل.

واوضحت المصادر أن هناك أحاديث عديدة ورؤى اقتصادية تشير إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من أول اجتماع للبنك المركزي خلال عام 2025 بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الصناعات.

أوضح مسئولو البنك الأهلي أنه يتم تجديد بعض شهادات الادخار وفقًا لسعر العائد المعلن في تاريخ التجديد تلقائيًا أو توضع قيمتها في حساب العميل الخاص عند تاريخ استحقاقها وذلك يعتمد على نوع الشهادة الخاصة بالعميل. 

وأضاف مسئولو البنك أنه في حالة التجديد التلقائي وعدم رغبة العميل في تجديدها يستطيع استرداد كامل قيمة الشهادة المجددة قبل استحقاق أول عائد للشهادة بعد التجديد.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء ومنها؛ بطاقات ميزة ويبحث العديد من عملاء البنك عن المستندات المطلوبة لاستصدار كارت ميزة.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من عملاء البنك الأهلي لإصدار بطاقات ميزة ما يلي:

مستندات بطاقة ميزة  

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

المشتريات من خلال التجار

ووجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار، المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية، والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

طريقة الاشتراك

-زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

ويتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الأسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسئولون عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

وأكد مسئولو البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

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